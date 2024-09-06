الأخبار|أفريقيا

“من الصعب التعرف عليهم”.. حريق ضخم يودي بحياة 17 تلميذا في كينيا (فيديو)

جثث محترقة

مدة الفيديو 03 minutes 57 seconds
6/9/2024-|آخر تحديث: 6/9/202401:33 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

لقي 17 تلميذًا على الأقل حتفهم بعدما شبّ حريق في المسكن التابع لمدرستهم في وسط كينيا، حسبما أفادت الشرطة الكينية اليوم الجمعة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في كينيا، اليوم، إن حريقا اندلع قرابة منتصف الليل في مدرسة ابتدائية داخلية بوسط البلاد، واجتاح مسكنا كان التلاميذ ينامون فيه.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقالت المتحدثة باسم الشرطة “هناك 17 صريعا جراء هذا الحادث وهناك أيضا آخرون نُقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح خطرة”، ولم تكشف عن أعمار الضحايا.

جثث محترقة

وأفادت المتحدثة أن الجثث التي انتُشلت من موقع الحادث كانت محترقة لدرجة أنه لم يعد ممكنا التعرف عليها، مشيرة إلى إصابة عدد آخر 16 منهم في حالة خطرة، وقد نقلوا إلى مستشفى قريب.

وأضافت المتحدثة باسم الشرطة “يرجّح انتشال المزيد من الجثث بمجرد الانتهاء من معاينة موقع الحادث”، لافتة إلى أن سبب الحريق ما زال غير معروف، وفُتح تحقيق لاستبيانه.

التحقيق والمحاسبة

وقال الرئيس الكيني وليام روتو إنه طلب من السلطات التحقيق ومحاسبة المسؤولين، وأضاف في منشور على منصة على إكس “أوجّه السلطات المعنية بالتحقيق بدقة في هذا الحادث المروع، وسيُحاسب المسؤولون”.

وكتب الصليب الأحمر الكيني على إكس “فرضت السلطات نطاقا أمنيا حول المدرسة”.

“حرائق متعمدة”

ووقعت سلسلة من الحرائق في مدارس في كينيا في السنوات القليلة الماضية، وتبين أن العديد منها كان متعمدا.

ولقي تسعة طلاب حتفهم، في سبتمبر/أيلول 2017، في حريق اندلع بإحدى مدارس العاصمة نيروبي، وقالت الحكومة إن الحريق كان متعمدا.

وفي 2001، أودى حريق بحياة 58 تلميذا في مسكن داخلي بمدرسة كيانجولي الثانوية خارج نيروبي.

وعام 2012، توفي ثمانية طلاب في مدرسة في مقاطعة هوما باي غربي كينيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

إعلان