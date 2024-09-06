هآرتس تنشر “فيديو” يظهر التنكيل بمعتقلين فلسطينيين وإهانتهم في سجن مجدو (شاهد)

أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بأن عناصر مصلحة السجون الإسرائيلية في القسم الأمني من سجن مجدو قاموا، صباح اليوم الجمعة، بتقييد الأسرى الفلسطينيين وإهانتهم، رغم عدم وقوع أي أحداث استثنائية.

ويتضح من الصور ومقاطع “الفيديو” التي حصلت عليها الصحيفة أن عشرات الأسرى قُيّدوا وهم مُلقون على بطونهم، وبعضهم من دون ملابس علوية، في حين كان كلب حراسة يتجول فوق رؤوسهم وينبح.

وادّعت مصلحة السجون الإسرائيلية، في ردّها على “هآرتس”، أن ما جرى ليس سوى “تمرين روتيني”، وأضافت أنها تقوم “بصورة دائمة بمناورات روتينية من أجل الحفاظ على أمن ضباط مصلحة السجون والجمهور الإسرائيلي”.

وزعمت مصلحة السجون أنه في إطار نشاط عملياتي مستند إلى معلومات استخباراتية، اقتحم مقاتلو وحدة “نحشون” -وهي وحدة التدخل السريع التابعة لمصلحة السجون- على زنازين “المُخربين”، وقامت بإجراء عمليات تفتيش، وتمكنت من التحرز على أسلحة والكثير من المواد المحظورة، إلا أنها لم تُقدّم أي دليل على ذلك.

وقدّم العديد من الأسرى في سجن مجدو شهادات سابقة بشأن سلسلة من حالات التنكيل التي تعرضوا لها من جانب سلطات الاحتلال، بما في ذلك الركل واللكم والضرب نحو الأعضاء الجنسية والإهانات.

وقال أحد الأسرى في شهادته أمام المحكمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، يأخذوننا إلى نقطة عمياء لا “كاميرات” حراسة مُصوّبة عليها، ويقومون بـ”حفل استقبال” حيث يعتدوا بالضرب على الأسرى الجدد.