“التضامن الدولية” تتهم إسرائيل بقتل الناشطة عائشة نور عمدًا وتنديد واسع بمقتلها

اتهمت حركة “التضامن الدولية” إسرائيل بقتل الناشطة عائشة نور عمدًا، وقالت إن إسرائيل استهدفت الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور أزغي أيغي وقتلتها عمدًا.

وقالت حركة التضامن الدولية، في بيان مساء أمس الجمعة، إن الناشطة عائشة نور المتطوعة لدى الحركة، كانت تشارك بصفة مراقب في مظاهرات أسبوعية بمحافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وأوضحت أن إسرائيل استهدفت الناشطة وقتلتها عمدًا، عبر إطلاق الرصاص الحي عليها برفقة متظاهرين وبينهم أطفال كانوا يبتهلون بالدعاء.

وأشارت حركة التضامن الدولية إلى أن الناشطة عائشة نور هي المتظاهرة الـ18 التي تقتل في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، منذ عام 2020.

ونقل بيان الحركة عن أحد شهود العيان، ممن كانوا في المظاهرة نفسها مع الناشطة عائشة نور أنها كانت تجلس بالقرب من شجرة زيتون على مقربة من موقع التظاهر، قبل أن تُستهدف من قبل قناص من على أسطح أحد المنازل.

Here is an interview with two eyewitnesses to the fatal shooting of International Solidarity Movement (ISM) human rights activist Ayşenur Eygi https://t.co/2IfFZWIOLw pic.twitter.com/XxtCyzeb7j

