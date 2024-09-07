القسام تبث تسجيلا يحذر من المصير الذي يواجه باقي الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تسجيلًا مصورًا وجهت فيه رسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين، وقالت “الرسالة القادمة!! إفراج بصفقة أم قتل بقصف؟!”، أي هل يكون الخبر القادم عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إفراجًا عنهم أم خبرًا عن مقتلهم بقصف إسرائيلي.

وعرض الفيديو صورًا لأسرى إسرائيليين محتجزين في غزة ضمن حملة نفسية تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وتؤكد جهود حماس المستمرة لتأمين صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار.

كما ركز الفيديو على ثلاثة أسرى، هم ساعر باروخ الذي قُتل بعد إفشال محاولة صهيونية للوصول إليه” وفقًا للقسام، والأسيرة فاؤول أزاي مارك التي قُتلت بقصف إسرائيلي، والأسير آريه زالمن زد هانوفتش الذي أصيب بنوبات هلع بعد قصف إسرائيلي قرب مكان أسره مما أدى إلى وفاته.

ويختتم الفيديو برسائل باللغتين العبرية والعربية، تؤكد استمرار احتجاز الأسرى، وتحث الحكومة الإسرائيلية على تحمّل مسؤولية مصيرهم.

وجاء في الختام “الرسالة القادمة!! إفراج بصفقة أم قتل بقصف؟! الأمر بيد نتنياهو”.

ومساء الجمعة، كشف استطلاع رأي للقناة 12 الإسرائيلية الخاصة أن 60% من الإسرائيليين يعتقدون أن التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى من غزة أكثر أهمية من البقاء في محور فيلادلفيا.

تجدد المظاهرات

وتجددت المظاهرات الحاشدة بأنحاء إسرائيل، مساء السبت، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن الآلاف تظاهروا بمدن ومناطق عدة في البلاد، مساء السبت، بينها مدينتا تل أبيب (وسط) وحيفا (شمال) ومنطقة مفترق كركور قرب حيفا.

وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين رددوا هتافات، ورفعوا لافتات تطالب حكومة بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة تبادل أسرى فورًا مع الفصائل في غزة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يزيد زخم المظاهرات خلال الساعات المقبلة، وخاصة في تل أبيب وضواحيها.