الولايات المتحدة تعلن إحباط “هجوم إرهابي” ضد اليهود في نيويورك

أعلنت الولايات المتحدة أنها أحبطت “هجومًا إرهابيًا” ضد يهود في مدينة نيويورك، كان باكستانيّ يعيش في كندا يخطط لشنه باسم تنظيم الدولة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكدةً اعتقاله.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة إن مواطنًا باكستانيًا يعيش في كندا اعتُقل، يوم الأربعاء، ووُجهت إليه تهمة التخطيط لتنفيذ هجوم في مدينة نيويورك دعمًا لتنظيم الدولة.

واتُهم محمد شاهزيب خان (20 عامًا) بالتخطيط لإطلاق نار عشوائي في مركز يهودي في بروكلين في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

Pakistani National Charged for Plotting Terrorist Attack in New York City in Support of ISIS

Muhammad Shahzeb Khan, also known as Shazeb Jadoon, Attempted to Enter the United States to Carry Out a Mass Shooting at a Jewish Center in New York Cityhttps://t.co/74JCFa49LS pic.twitter.com/0whqcpFOp0

— National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) September 6, 2024