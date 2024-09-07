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انفجار محدود في حي الجبلية بمدينة يافا (فيديو)

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7/9/2024

هزّ انفجار محدود أحد أحياء مدينة يافا، التي تعد إحدى أقدم مدن فلسطين التاريخية، في ساعة مبكرة اليوم السبت، حيث اشتعلت النيران في سيارة، وخلفت دماراً بمحيطها.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل اللحظات الأولى بعد وقوع الانفجار، وتصاعد الدخان في المكان، كما أظهرت الدمار الذي لحق بالسيارة المستهدفة.

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ونقلت مواقع محلية عن شهود عيان قولهم إن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة تم زرعها قرب إحدى السيارات في شارع “أساف هروفي” في حي الجبلية بالمدينة.

صورة نشرها موقع “يافا48” المحلي لموقع الحادث.

وهرعت الطواقم الطبية إلى المكان، كما وصلت قوات من الشرطة الإسرائيلية إلى الموقع وفتحت تحقيقا.

وبحسب التحقيقات الأولية فإن خلفية الحادث جنائية.

وأكدت مصادر إعلامية إسرائيلية عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية

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