سجال بين مذيع الجزيرة مباشر ومستشار قائد قوات الدعم السريع حول انتهاكات حقوق الإنسان (فيديو)

حصلت مشادة كلامية بين مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق، ومذيع قناة الجزيرة مباشر مصطفى عاشور، بعد ذكر الأخير اتهامات وجهتها لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى القوات السودانية، بما في ذلك اغتصاب فتيات سودانيات.

وفي لقاء ببرنامج المسائية، الجمعة، أشار المذيع إلى أن التقرير الأممي يتهم قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة، منها حالات اغتصاب وتعذيب وجرائم أخرى. وذكر المذيع: “أنتم متهمون باغتصاب فتيات سودانيات”، في إشارة إلى الاتهامات الواردة في التقرير.

من جهته، طالب مستشار قائد قوات الدعم السريع، المذيع، بأن يكون موضوعيا ومحايدا، مشيرا إلى أن “تقرير لجنة تقصي الحقائق تحدث عن طرفين، يتحدث عن الجيش والذين يقاتلون مع الجيش أنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية ترتقي إلى جرائم حرب”، وتساءل “لماذا لم تتحدث عنها؟”.

فما كان من مذيع الجزيرة مباشر إلا أن قال له إنه ليس طرفا، إنما إعلامي يسأل السؤال ويطلب الإجابة، مؤكدا أنه نقل كلاما عن مسؤولة أممية فيما يخص الاتهامات.

ليعود طبيق ويقول نحن “لسنا في محكمة!”، ليرد عاشور بأن من حقه نقل ما جاء في التقرير الأممي وأن يطرح الأسئلة التي تشغل الرأي العام، ما زاد من حدة النقاش.

وتأتي هذه المواجهة في وقت يعيش فيه السودان مرحلة حرجة من تاريخه، في ظل الصراعات الداخلية والتحديات الاقتصادية والسياسية.

وفي وقت سابق الجمعة، دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة من دون تأخير” في السودان، بهدف حماية المدنيين ومواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان، حسب بيان صادر عنهم.

وقال الخبراء، المكلّفون من مجلس حقوق الإنسان، في تقرير إن المتحاربين “ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان البعثة، نهاية العام الماضي، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي).