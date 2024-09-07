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شاهد: طرد بن غفير من شاطئ في تل أبيب واعتقال إسرائيلية بعد رشقه بالرمل

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (غيتي - أرشيفية)
7/9/2024-|آخر تحديث: 7/9/202412:47 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب شابة إسرائيلية بعد أن قامت برشق وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، بالرمل خلال وجوده على شاطئ تل أبيب.

بدأت الواقعة، الجمعة، عندما طرد عدد من الموجودين على الشاطئ بن غفير، مرددين هتافات تتهمه بمقتل الأسرى في قطاع غزة.

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من جانبه قام بن غفير بالسخرية من المحتجين، بينما تدخل حراسه لمنع الحشود من الاقتراب منه.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الشابة الموقوفة نفت التهم الموجهة إليها، وأكدت أنها كانت تستحم في البحر وتلعب على الرمال أثناء جولة الوزير، ولم تشارك في الهتافات.

وفي تعليق له على الحادثة، قال بن غفير: “وصلت اليوم لبضع ساعات مع عائلتي إلى شاطئ تل أبيب، واستقبلني السباحون على الشاطئ بتعاطف كبير. بدأت مجموعة صغيرة من المتظاهرين اليساريين بالصراخ في وجهي ودعتني لمغادرة المكان”.

وأضاف “شكرًا للشرطة وحراس الأمن الذين تصرفوا بشكل حاسم لاعتقال امرأة ألقت عليّ حفنة من الرمل. العنف خط أحمر”.

وأوضح مكتب بن غفير أن الوزير اصطحب أطفاله إلى الشاطئ، وتم إلقاء الرمال عليه من أحد المتظاهرين، وأكد شكره للفريق الأمني ​​ورجال الشرطة الذين تحركوا بسرعة.

المصدر : الجزبرة مباشر + مواقع التواصل

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