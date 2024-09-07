شاهد: طرد بن غفير من شاطئ في تل أبيب واعتقال إسرائيلية بعد رشقه بالرمل

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب شابة إسرائيلية بعد أن قامت برشق وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، بالرمل خلال وجوده على شاطئ تل أبيب.

بدأت الواقعة، الجمعة، عندما طرد عدد من الموجودين على الشاطئ بن غفير، مرددين هتافات تتهمه بمقتل الأسرى في قطاع غزة.

המשטרה עצרה אישה שהפגינה וזרקה חול לעבר השר בן גביר שהגיע לחוף גאולה בתל אביב. בתיעוד: מפגין צועק על השר ומנסה לסלק אותו מהחוף@OrRavid pic.twitter.com/pgEEcACJlP — החדשות – N12 (@N12News) September 6, 2024

من جانبه قام بن غفير بالسخرية من المحتجين، بينما تدخل حراسه لمنع الحشود من الاقتراب منه.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الشابة الموقوفة نفت التهم الموجهة إليها، وأكدت أنها كانت تستحم في البحر وتلعب على الرمال أثناء جولة الوزير، ولم تشارك في الهتافات.

وفي تعليق له على الحادثة، قال بن غفير: “وصلت اليوم لبضع ساعات مع عائلتي إلى شاطئ تل أبيب، واستقبلني السباحون على الشاطئ بتعاطف كبير. بدأت مجموعة صغيرة من المتظاهرين اليساريين بالصراخ في وجهي ودعتني لمغادرة المكان”.

وأضاف “شكرًا للشرطة وحراس الأمن الذين تصرفوا بشكل حاسم لاعتقال امرأة ألقت عليّ حفنة من الرمل. العنف خط أحمر”.

המשטרה עצרה אישה שהפגינה וזרקה חול לעבר השר איתמר בן גביר שהגיע עם משפחתו מוקדם יותר לחוף גאולה בת”א. המשטרה: החשודה השליכה חופן חול לעבר השר ונמלטה לים, היא נעצרה בחשד לתקיפת עובד ציבור, “המשטרה תפעל למיצוי מלוא הדין עם החשודה”, מסרו @N12News pic.twitter.com/90t8AwVGmu — אור רביד | Or Ravid (@OrRavid) September 6, 2024

وأوضح مكتب بن غفير أن الوزير اصطحب أطفاله إلى الشاطئ، وتم إلقاء الرمال عليه من أحد المتظاهرين، وأكد شكره للفريق الأمني ​​ورجال الشرطة الذين تحركوا بسرعة.