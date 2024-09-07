شهدت العديد من الهجمات.. محاولة دهس بمحطة وقود شمال شرقي رام الله (فيديو)

أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية بوقوع “هجوم” على سيارة شرطة، اليوم السبت، حيث اصطدمت سيارة فلسطينية، بالسيارة وقالت إنه يتم التحقيق في سبب اصطدامها بسيارة شرطة المرور عند محطة الوقود.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيًا قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بدعوى محاولته تنفيذه عملية دهس، وتحدث عن ورود بلاغ عن محاولة دهس بمحطة وقود في مستوطنة عيلي شمال شرقي محافظة رام الله.

وقال إن “مركبة فلسطينية تسارعت باتجاه سيارة شرطة واصطدمت بها، دون وقوع إصابات” مشيرًا إلى أن قوة من الجيش كانت في المكان اعتقلت الفلسطيني.

وذكرت أنه تم نقله للتحقيق معه من قبل قوات الأمن، في إشارة إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) دون ذكر تفاصيل عن هويته.

👈مشاهد نشرها الإعلام العبري لاقتحام مركبة فلسطينية محطة الوقود في مستوطنة "عيلي" جنوب نابلس ظهر اليوم. pic.twitter.com/rdDDuB5PlB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 7, 2024

“الاصطدام بسيارة الشرطة”

وقالت هيئة البثّ الرسمية إن السائق اصطدم بسيارة الشرطة التي كانت “فارغة، ولم تقع إصابات في الحادث” وألقت قوات الأمن القبض على سائق السيارة الفلسطينية، ويتم التحقيق في سبب اصطدامها بسيارة الشرطة عند محطة الوقود في بلدة عيلي.

ونقلت عن الجيش تأكيده حادث اصطدام المركبة الفلسطينية بسيارة دورية للشرطة على طريق رقم 60 بالقرب من قرية عيلي قبل ظهر اليوم السبت.

وادعت أن المحاولة كانت “لارتكاب اعتداء إرهابي إذ أن السائق الفلسطيني قام بتسريع سيارته نحو مركبة الشرطة واصطدم بها” مشيرة إلى اعتقال السائق وإحالته إلى الجهات الأمنية للتحقيق معه.

هجمات متعددة

وشهدت ذات محطة الوقود في قرية عيلي العديد من الهجمات، أبرزها حين قُتل إسرائيليان قبل سبعة أشهر في هجوم إطلاق نار، بحسب هيئة البث.

وقالت إن صاحب محل حمص في محطة الوقود قام “بتحييد” محمد مناصرة الذي خدم في الشرطة الفلسطينية وأفرج عنه من سجن إسرائيلي عام 2019.