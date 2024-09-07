قيادي بحماس: ملتزمون باتفاق 2 يوليو ويجب الضغط على نتنياهو (فيديو)

جدد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم للجزيرة مباشر تأكيد الحركة التزامها بما وافقت عليه في 2 من يوليو/تموز الماضي بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى.

وأضاف نعيم في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحاجة إلى التوصل لاتفاق، لكنها “ضعيفة” ولا تمارس ضغطًا كافيًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته “اليمينية المتطرفة”، وهو ما يرى أنه سبب تعطيل المفاوضات وعرقلة التوصل إلى اتفاق.

وأكد أنه لا داع لتقديم أي مقترحات جديدة للتفاوض، لأنه “لا توجد ضمانات بالتزام نتنياهو بأي مقترح أمريكي جديد حتى لو وافقت عليه حماس”.

وقال نعيم إن انسحاب جيش الاحتلال من محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، يعد شرطًا أساسيًا للحركة من أجل التوصل إلى أي اتفاق، ودعا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على نتنياهو وحكومته من أجل الالتزام بما يتم الاتفاق عليه.

وأشار إلى نتنياهو لا يريد وقف الحرب، كما أن الاحتلال “فشل فشلًا ذريعًا في استعادة أسراه بالقوة العسكرية”، محذرًا من أن الحكومة الإسرائيلية الحالية يمكن أن تجر المنطقة نحو حرب أوسع وصراع إقليمي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) على أن الحركة تخوض المفاوضات من موقف قوة، قائلًا إن “شعبنا المقاوم لن يقبل إلا بتنفيذ شروطه”.

وجدد نعيم التأكيد أن هناك مطالب أساسية لحركة (حماس) والشعب الفلسطيني تتلخص في “وقف المجزرة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ورفع الحصار وإعادة الإعمار وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم وبيوتهم”.