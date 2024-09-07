“مخاوف من تجدد القصف”.. الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مستوطنات البقاء قرب الملاجئ

طلبت قيادة الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال، من سكان 13 مستوطنة بالجليل الأعلى (شمال) بالبقاء قرب الملاجئ وتجنب التجمعات خشية تجدد قصف حزب الله، بعد إطلاقه نحو 30 صاروخًا تجاه المنطقة، اليوم السبت.

وقال المجلس الإقليمي بالجليل الأعلى، في بيان “بعد تقييم الوضع وبموجب توجيهات قيادة الجبهة الداخلية وقيادة المنطقة الشمالية صدرت تعليمات لبلدات بتقليل التحركات في المنطقة وتجنب التجمعات والبقاء قرب الملاجئ وإغلاق المسابح في المنطقة”.

مخاوف من تجدد القصف

وبحسب البيان، فإن هذه التحذيرات تشمل 13 مستوطنة، وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن هذه التحذيرات تأتي على خلفية مخاوف من تجدد قصف حزب الله لبلدات الجليل الأعلى.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن 30 صاروخًا أُطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى.

وصباح السبت، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة ماتات وجبل ميرون بالجليل الأعلى، للتحذير من إطلاق قذائف صاروخية، بحسب ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

دوي صفارات الإنذار

وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، بسقوط نحو 30 صاروخًا أطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة ودوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي، صباح اليوم، بحسب ما قالت.

ونقلت عن مصادر عسكرية بأن مناطق الجليل الأعلى قد تعرضت، صباح اليوم السبت، لوابل من القذائف الصاروخية التي أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقالت إن طائرات مقاتلة من سلاح الجو، أغارت الليلة الماضية على أكثر من خمس عشرة منصة لإطلاق قذائف صاروخية وبنى عسكرية لحزب الله في الجنوب اللبناني.

وأشارت إلى أن عددًا من هذه المنصات كان جاهزًا لإطلاق فوري لقذائف صاروخية باتجاه إسرائيل وأنه تم رصد انطلاق بعضها إلا أنها انفجرت داخل الأراضي اللبنانية، على حد قول البيان.

“صليات من صواريخ الكاتيوشا”

من ناحيته، أفاد حزب الله، صباح اليوم السبت، بقصف قاعدة جبل نيريا العسكرية الإسرائيلية بدفعة من صواريخ الكاتيوشا، وأوضح في بيان أن أفراده “قصفوا قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا”.

وأكد الحزب أن ذلك جاء “ردًا على ‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة خصوصًا الاعتداء الأخير ‏على بلدة فرون”.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله -مع الجيش الإسرائيلي- قصفًا يوميًا عبر الخط الأزرق الحدودي الفاصل ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.