أول تعليق لنتنياهو على عملية معبر جسر الملك حسين مع الأردن

علَّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حادثة إطلاق النار التي وقعت في معبر اللنبي بين الأردن والضفة الغربية المحتلة وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، قائلًا “هذا يوم صعب، ونحن محاطون بأيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني”.

وأضاف نتنياهو “نحن محاطون بأيديولوجية قاتلة تهدف إلى زرع الفرقة في داخلنا وشن حرب نفسية على أهالي المختطفين وممارسة ضغوط داخلية”، مؤكدًا ضرورة الوحدة والتماسك للتصدي لهذه التحديات.

وحاول نتنياهو لفت الأنظار إلى الحرب على غزة، واتهم حماس بمحاولة “إحداث نزاع داخلي”، وقال إنه ملزَم بأهداف الحرب في غزة.

وقال “حماس تمارس ضغطًا سياسيًّا داخليًّا وخارجيًّا على الحكومة الإسرائيلية لإحداث نزاع داخلي”، مضيفًا “هدفنا الأول القضاء على الأعداء وألا نسمح لهم بالدخول بيننا”.

وأكد نتنياهو التزام حكومته بأهداف الحرب قائلًا “ملتزمون بأهداف الحرب بالقضاء على حماس وإعادة المختطفين وضمان عدم وجود تهديد من غزة علينا وإعادة سكاننا إلى منازلهم بأمان”.

وقال نتنياهو “قوة الدولة وصمودها سيمنعان الأعداء من القضاء علينا”، مشددًا على أنه “في الشرق الأوسط لن ننتصر من دون السيوف”. واختتم “محاطون بمجرمين يريدون قتلنا جميعًا”.

وصباح الأحد، قُتل 3 إسرائيليين عقب إصابتهم بجروح خطرة إثر عملية إطلاق نار.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن “3 مصابين في الخمسينيات من عمرهم قُتلوا جراء إطلاق النار على معبر اللنبي”.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على منصة إكس “قبل وقت وجيز، وصل إرهابي عبر الأردن على متن شاحنة باتجاه معبر اللنبي، وترجل من الشاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس المعبر”.

وأضاف أن “قوات الأمن قضت عليه، كما قُتل عدد من الإسرائيليين الذين أصيبوا نتيجة الهجوم”، على حد قول الجيش.