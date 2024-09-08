الثامنة.. الحوثيون يعلنون إسقاط مسيّرة أمريكية من نوع “إم كيو 9” فوق مأرب (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، نجاحها في إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها “بأعمال عدائية” في أجواء محافظة مأرب في اليمن.

وذكر الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع في بيان أن “هذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع التي تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس ردًّا على العدوان الأمريكي البريطاني ودعمًا لغزة”.

وأضاف البيان أن “القوات المسلحة اليمنية” التابعة للجماعة، مستمرة في “تأدية واجباتها الجهادية انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ودفاعًا عن اليمن”.

وأكد يحيى سريع أنهم يعملون على تعزيز قدراتهم الدفاعية “للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني، والرد على تحركاته العسكرية المعادية في منطقة العمليات البحرية”.

وتضامنًا مع غزة التي تواجه حربًا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن تابعة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 من يناير/كانون الثاني الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق عدة باليمن، ردًّا على هجماتها الجماعة البحرية.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تَعُد السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.