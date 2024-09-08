الداخلية الأردنية تعلن نتيجة التحقيق في عملية معبر اللنبي

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، نتيجة التحقيقات بحادثة إطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وأكدت أن مطلق النار هو مواطن أردني يدعى “ماهر ذياب حسين الجازي”.

وأضافت الوزارة في بيان، مساء اليوم الأحد، أن “النتائج الأوليّة للتحقيق تشير إلى أن الحادث عمل فردي”، مشيرة إلى أن “التحقيقات مستمرة للوصول إلى تفاصيل الحادث كافة”.

وأوضحت الوزارة، أن ماهر الجازي من سكان منطقة الحسينية بمحافظة معان، وأنه عبر الجسر سائقًا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن للضفة الغربية.

عاجل وزارة الداخلية تؤكد أن النتائج الأوليّة للتحقيق تشير إلى أن الحادث هو عمل فردي، وأن التحقيقات مستمرة للوصول الى تفاصيل الحادث كافة#بترا pic.twitter.com/R6kMu13Uxz — Jordan News Agency (@Petranews) September 8, 2024

كما بيّنت أن الجهات المعنية تتابع مسألة إغلاق جسر الملك حسين بعد الحادثة، إذ تم الإفراج عن السائقين الأردنيين جميعهم الذين تم التحقيق معهم، وعادت أكثر من 100 شاحنة للمملكة، فيما يجري التنسيق بين الجهات المعنية لتسلّم جثة منفّذ العملية ليدفن في الأردن.

وصباح الأحد، قُتل 3 إسرائيليين عقب إصابتهم بجروح خطرة إثر عملية إطلاق نار في معبر اللنبي الحدودي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن “3 مصابين في الخمسينيات من عمرهم قُتلوا جراء إطلاق النار على معبر اللنبي”، وفق القناة 12 العبرية.