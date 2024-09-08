“الرئيس الأكثر كسلا”.. نيويورك بوست تكشف مفاجأة عن عدد أيام الإجازة التي حصل عليها بايدن

كشفت صحيفة (نيويورك بوست) أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يقضي وقتًا في الراحة والاسترخاء تقريبًا بقدر ما يقضيه في إدارة البلاد.

وأضافت الصحيفة، أمس السبت، أن الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا، قضى 532 يوم إجازة في أقل من 4 سنوات، أي حوالي 40% من 1326 يومًا قضاها في منصبه.

وأوضحت الصحيفة، أن الأمر سيستغرق من الأمريكي العادي، الذي يحصل على إجازة 11 يومًا في السنة، ما يقرب من 48 عامًا لتجميع هذا العدد من أيام الإجازات، وفقًا لبيانات صادمة جمعتها اللجنة الوطنية الجمهورية.

بايدن تحت الشمس

ونقلت (نيويورك بوست) عن مارك باوليتا، المستشار العام لمكتب ميزانية البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، قوله “لقد باتت صورة بايدن وهو نائم أو مستلق على ظهره فوق كرسيه على الشاطئ، بمثابة عنوان لمدة رئاسته”.

وأضاف “لقد أصبح التضخم خارج نطاق السيطرة، والأسعار لا تزال مرتفعة للغاية، وحدودنا مليئة بملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين يرتكبون جرائم عنيفة ضد مواطنينا، والعالم في حالة خطرة، وكل ما يريد بايدن فعله هو الذهاب في إجازة والخروج لأكثر من 530 يومًا”.

وأشارت اللجنة الوطنية الجمهورية، بحسب الصحيفة، إلى أن “المرح الذي قضاه بايدن تحت أشعة الشمس في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير يوم السبت الماضي، كان يومه السادس عشر على التوالي في الإجازة”.

رحلات ليلية

ودارت تكهنات، وفقًا للصحيفة، بأن بايدن كان يحتفظ بظهور عام أقل منذ أواخر يوليو/تموز لأنه “منزعج” من زملائه الديمقراطيين، الذين انقلبوا عليه وأرغموه على عدم السعي لإعادة انتخابه.

ونقلت (نيويورك بوست) عن تقرير لصحيفة (واشنطن بوست) العام الماضي، أن بايدن قضى نحو 40% من إجازاته، في رحلات ليلية شخصية بعيدًا عن البيت الأبيض، مما جعله على الطريق ليصبح “الرئيس الأكثر كسلًا في أمريكا”.

وفي المقابل، لفتت (نيويورك بوست) إلى أن “مساعدي الرئيس يزعمون أن بايدن، يعمل عن بُعد ويظل على أهبة الاستعداد أثناء الاستراحة، على الرغم من أنه شوهد في أكثر من مناسبة وهو نائم على شاطئ ريهوبوث”.