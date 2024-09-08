تركيا ترد على وزير خارجية إسرائيل: لا وزن له

وصفت وزارة الخارجية التركية، السبت، يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، بأنه لا يملك وزنًا حتى داخل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك في منشور عبر حساب الخارجية التركية بمنصة إكس، ردًّا على اتهامات وجّهها كاتس إلى تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وقالت الوزارة إن كاتس كتب منشورًا مليئًا بالافتراءات والأكاذيب ضد أردوغان وتركيا.

وكان كاتس قد نشر سلسلة تدوينات على منصة إكس، قال فيها إن أردوغان يزيد من تفاقم التوترات الإقليمية من خلال دعمه لحماس.

وأضافت الخارجية التركية “الشخص المذكور لا يملك أي وزن حتى داخل حكومة نتنياهو، التي دخلت التاريخ البشري بوصفها وصمة عار من خلال ارتكاب إبادة جماعية”.

كاتس يحاول تصدُّر المشهد

وشددت الوزارة على أن كاتس “يحاول أن يتصدر المشهد ويحافظ على كرسيه في شبكة الإبادة الجماعية” من خلال لفت انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا.

وأكدت أن تركيا ستواصل الإفصاح عن الحقائق والدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني المشروعة.

وقالت وكالة رويترز إن أردوغان ذكر أن على الدول الإسلامية أن تكوّن تحالفًا لمواجهة ما وصفه “الخطر المتزايد للتوسع الإسرائيلي”، وذلك في سياق حديثه عن اغتيال الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور يوم الجمعة برصاص قناص إسرائيلي.

وأضاف أردوغان “الخطوة الوحيدة لوقف الغطرسة وإرهاب الدولة الإسرائيلية هو تحالف الدول الإسلامية”، وذلك خلال كلمة له أمام اجتماع لهيئة المدارس الإسلامية قرب إسطنبول.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 40 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 94 ألف جريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.