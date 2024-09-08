جمهور الجزيرة مباشر: إسرائيل تنتقم من الأسرى الفلسطينيين والمجتمع الدولي أعمى أمام جرائم الاحتلال (فيديو)

أدان جمهور (الجزيرة مباشر) الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، منتقدين الصمت الدولي تجاه ما يحدث لآلاف الأسرى الفلسطينيين وتحرك العالم كله من أجل 100 أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة.

وعلّق مشاركون، في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن، على مقطع متداول لأسيرة فلسطينية تقول لمحاميتها “أنا أموت يوميًا في زنزانة أشبه بعلبة صغيرة، أنا داخل فرن”، بأن سلطات الاحتلال تمعن في تعذيب الأسرى وإذلالهم داخل السجون الإسرائيلية في حين يتعامى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية العالمية عن مأساتهم.

ولفت مشاركون إلى أن المعاملة الحسنة من قبل المقاومة الفلسطينية لأسرى الاحتلال في القطاع، بدت واضحة على وجوه الأسرى الإسرائيليين الذين خرجوا خلال صفقة التبادل الأولى بين المقاومة والاحتلال، وخرجت شهادات الأسيرات المحررات لتؤكد حسن معاملة المقاومة وتكذب مزاعم الاحتلال.

وأضاف مشاركون أن أعداد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تجاوزت الـ10 آلاف أسير بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأظهرت مقاطع “الفيديو” الموثقة وشهادات الأسرى الانتهاكات والتعذيب الممنهج للأسرى الذي تسبب في وفاة مئات الأسرى تحت التعذيب خلال الفترة الماضية.

وطالبوا بمحاكمة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية، والتعذيب الممنهج للأسرى الفلسطينيين الذي يشرف عليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.