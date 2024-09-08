جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على عملية معبر الكرامة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع عملية إطلاق النار التي نفذها سائق شاحنة أردني، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين في هجوم بالرصاص بمعبر اللنبي (جسر الملك حسين كما يسمى في الأردن ومعبر الكرامة كما يسمى في الجانب الفلسطيني) بين الأردن والضفة الغربية.

وأكد مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر أن هذه العملية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتبروها ردًا على ما يقوم به جيش الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة والضفة، والقمع بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبر الجمهور هذه العملية رسالة للاحتلال الإسرائيلي بأن القيود التي فرضها خلال الأشهر الماضية، خصوصًا في ظل الحرب على قطاع غزة، مما تسبب في ازدحامات كبيرة عند المعبر، وأن الأردنيين منزعجون من تعقيدات المرور التي يواجهها الفلسطينيون، فمعبر اللنبي هو الشريان الوحيد الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، وهو ما سيزيد من معاناة الفلسطينيين ويؤثر في حركة البضائع والمساعدات الإنسانية.

وقال مشاركون إن استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين سوف يعزز من دائرة المقاومة، وسيزيد من العمليات ردًا على المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.