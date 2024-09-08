شاهد: لحظة إطلاق سائق شاحنة أردني النار على قوة إسرائيلية

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا، يُظهر لحظة إطلاق سائق شاحنة أردني النار على جنود إسرائيليين في معبر الملك الحسين الحدودي بين إسرائيل والأردن.

وأظهرت اللقطات رجلًا يتخذا ساترًا، ويطلق النار باتجاه ما يعتقد أنهم جنود إسرائيليون حيث قتل 3 منهم، قبل أن تطلق عليه قوات الاحتلال النار ويستشهد.

وصباح الأحد، قُتل 3 إسرائيليين عقب إصابتهم بجروح خطرة إثر عملية إطلاق نار.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن “3 مصابين في الخمسينيات من عمرهم قُتلوا جراء إطلاق النار على معبر اللنبي”.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على منصة إكس “قبل وقت وجيز، وصل إرهابي عبر الأردن على متن شاحنة باتجاه معبر اللنبي، وترجل من الشاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس المعبر”.

وأضاف أن “قوات الأمن قضت عليه، كما قُتل عدد من الإسرائيليين الذين أصيبوا نتيجة الهجوم”، على حد قول الجيش.