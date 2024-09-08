مقابل 238 دولارا.. أب يبيع طفله لسداد مصاريف المستشفى
لقيت حادثة بيع أب لطفله ليتمكن من إخراج زوجته ومولودها من أحد المستشفيات في الهند، موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن أسفهم من ما وصل له حال الإنسانية في الهند.
وبحسب وسائل إعلام هندية فإن الأب ويدعى هاريش باتيل، من مدينة كوشينجار بولاية أوتار براديش، اضطر لبيع ابنه الذي يبلغ من العمر ثلاثة أعوام، بمبلغ 20 ألف روبية أي ما يعادل (238 دولار أمريكي)، ليتمكن من دفع فاتورة ولادة زوجته وإخراجها ومولودها من المستشفى الذي احتجزهما حتى سداد الفاتورة.
وأشارت إلى أن تكلفة فاتورة المستشفى وصلت إلى 4 الآف روبية (50 دولار تقريبا)، مشيرين إلى أن هذه الفاتورة باهظة جدا مقابل الخدمات التي يقدمها المستشفى حيث لا يتمكن الفقراء من دفعها، ووصف مدونون هذه الحادثة بالمؤلمة، حيث يتم بيع الإنسانية باسم العلاج.
तमकुहीराज के ग्राम सभा दशहवा भेडिहारी टोला में श्री हरेश पटेल जी के वहां उनके आवास पर जाकर उनकी पत्नी एवं परिजनों से मिला तथा वस्तुस्थिति से अवगत हुआ। इनका परिवार मा० प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा जॉब कार्ड, माता जी राशन कार्ड एवं वृद्धा पेंशन से अच्छादित हैं। @BJP4UP @CMOfficeUP pic.twitter.com/ZMRcqi2PXK
— Dr.Asim Kumar Mla (मोदी परिवार) (@DrAsimKumarmla) September 7, 2024
وأكدت وسائل إعلام هندية أنه تم الإبلاغ عن الحادثة للشرطة، وعقب تلقي البلاغ والمعلومات، بدأت الإدارة على الفور التحقيق في الحادثة؛ واعتقلت الشرطة، أمس السبت، خمسة أشخاص بينهم ثلاث نساء.
وقال الحساب الرسمي لشرطة كوشيناجار في سلسلة منشورات على منصة (إكس) إنه تم تسليم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات إلى شخص آخر في المنطقة، وإنه تم استرداد الطفل بأمان ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال تسجيل قضية ضد المتهم بموجب الأقسام ذات الصلة.
थाना बरवापट्टी क्षेत्रांतर्गत फर्जी गोद लेने के मामले में बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए आरोपियो के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर 05 आरोपियो की गिरफ्तारी करने के संबंध में #SP_KSN @IPS_SantoshM की बाइट- #UPPolice pic.twitter.com/coPB0c1z5q
— Kushinagar Police (@kushinagarpol) September 7, 2024