مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار عند معبر الملك حسين مع الأردن

قُتل 3 إسرائيليين جراء إطلاق نار وقع، اليوم الأحد، عند معبر الملك حسين الرابط بين إسرائيل والأردن.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية مقتل 3 أشخاص أصيبوا بعدما أطلق سائق شاحنة أردني النار على العاملين عند نقطة التفتيش أثناء إجراء الفحص الروتيني قبل دخوله إلى الجانب الإسرائيلي.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أعلن فيه مقتل منفذ العملية، مشيرا إلى أنه “قدم من الأردن على متن شاحنة وقام بإطلاق النار على القوات التي تحرس المعبر”.

وأفاد الجيش أن “هناك اشتباهًا بأن الشاحنة كانت محملة بالمتفجرات”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن قوات الاحتلال تمكنت من “تحييد” المهاجم، في إشارة إلى استشهاده، “في حين يتم إجراء مسح للمنطقة للتأكد من عدم وجود مهاجمين آخرين”.

وقالت مصادر إسرائيلية إن النظام الأمني ​يقوم ​بالتحقق مما إذا كان المهاجم “قام بإخفاء السلاح في الشاحنة وأفرغه عند وصوله إلى الجانب الإسرائيلي وفتح النار من مسدس”.

ووقع الهجوم في منطقة التفتيش الخاصة بالبضائع، حيث يمر العديد من الشحنات من الأردن إلى إسرائيل.

وقالت الهيئة “على الرغم من تحييد المهاجم فإن القوات الإسرائيلية تواصل إجراء مسح شامل للمنطقة للتأكد من خلوها من أي تهديدات إضافية، وقد تم استدعاء العديد من قوات الجيش إلى موقع الحادث لتعزيز الأمن”.

وأصدرت الداخلية الأردنية بيانا قالت فيه إن “الجهات الرسمية تحقق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين”.

وأكد مصدر أمني أردني للجزيرة “إغلاق جسر الملك حسين في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر”.