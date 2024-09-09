سموتريتش: إحباط إقامة دولة فلسطينية مهمة حياتي

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن مهمته في الحياة هي “إحباط إقامة دولة فلسطينية”، معتبرًا أن ذلك ليس أمرًا سياسيًا بل مسألة وطنية ووجودية.

وفي تصريح له عبر منصة “إكس”، أوضح سموتريتش: “لا يمكن لأي شخص عاقل أن يستمر في دعم إقامة دولة إرهابية في قلب البلاد، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر”.

وأضاف الوزير: “مهمتي الحياتية هي بناء أرض إسرائيل وإحباط إقامة دولة فلسطينية تهدد أمان دولة إسرائيل. هذا ليس سياسيًا، بل هو وطني ووجودي”.

وأشار سموتريتش إلى أنه بصفته وزيرًا للمالية، فإنه يتحمل أيضًا المسؤولية عن الأمور المدنية فيما أطلق عليها “يهودا والسامرة”، في إشارة إلى الضفة الغربية، مؤكدًا استمراره في السعي لتأمين حقوق نصف مليون مستوطن إسرائيلي في تلك المناطق.

وختم الوزير بقوله: “سأواصل العمل بكل قوة لأضمن أن نصف مليون مستوطن يعيشون تحت النار وفي الخطوط الأمامية، سيتمتعون بنفس حقوق كل مواطن إسرائيلي، ولمنع إقامة دولة فلسطينية قد تكون قاعدة إيرانية متقدمة تهدد وسط إسرائيل”.

إشعال الضفة

وأمس الأحد، نقل تقرير صحفي عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي أن المستوى السياسي في إسرائيل، خصوصًا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وسموتريتش، يشجعان على التصعيد في الضفة الغربية، وذلك سعيًا لإشعال “حرب شعواء” في المنطقة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن هؤلاء الضباط اتهامهم لـ بن غفير وسموتريتش بالمسؤولية المباشرة عن انتشار ما وصفوه بـ”الإرهاب الفلسطيني” في الضفة الغربية، في إشارة إلى فصائل المقاومة.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي، وفقًا للصحيفة، أن سياسات الحكومة تحرض على أعمال العنف، مما قد يؤدي إلى انتفاضة شاملة.

وأفاد الضباط في حديثهم للصحيفة بأن الجيش يحاول منع اندماج سكان الضفة الغربية في أعمال العنف، مما يحد من تحوّل الوضع إلى انتفاضة شاملة.

وأضافوا أن هناك ضرورة لإزالة الحواجز التي فُرضت بعد تفجيرات السيارات المفخخة للسماح بحرية الحركة للسكان.