“سيكفون عن اللعب بذيل الأسد”.. قائد الحرس الثوري الإيراني: العدو الصهيوني سيذوق طعم الانتقام على أفعاله

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن الاحتلال الإسرائيلي “سيذوق طعم الانتقام المرير على أفعاله الشريرة”.

وأفادت وكالة (تسنيم) الإيرانية للأنباء، بأن سلامي قال في كلمة له ألقاها، أمس الأحد، إن “الكيان الصهيوني الغاصب محاصر من قبل المسلمين في قطاع غزة المغتصب، وكابوس الرد المؤكد من قبل إيران يقلقهم ليلًا نهارًا”.

وأضاف “إنهم لا يستطيعون مواصلة حياتهم السياسية ونرى بوادر نهاية حياتهم السياسية، ومسؤولو هذا الكيان قد فقدوا توازنهم العقلي، ويعيشون الفوضى. لقد امتدت الحرب إلى أرضهم ولا يوجد طريق للخلاص وهم يعيشون حالة الانتظار كل لحظة”.

وتابع “لا ينبغي أن تعتقد إسرائيل الغاصبة وحلفاؤها بأنهم سيضربون ويهربون، بل يجب أن يعلموا أنهم سيتلقون الرد ولا يستطيعون الهروب. سيأخذون العبر، ويستخلصون الدروس الكبيرة بأن يكفوا عن اللعب بذيل الأسد”.

وكانت إسرائيل قد رفعت حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، تحسبًا لهجمات من إيران، ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، نهاية يوليو/تموز الماضي.