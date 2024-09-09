عبد المجيد تبون يفوز بولاية رئاسية جديدة في الجزائر بنسبة 94.65%

فاز الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، بولاية رئاسية جديدة لمدة خمس سنوات، عقب انتخابات مبكرة أجريت، يوم السبت الماضي.

وأعلن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، خلال مؤتمر صحفي، فوز تبون بأغلبية ساحقة بلغت 94.65% من أصوات الناخبين في الجزائر.

وجاء في المركز الثاني عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم، بنسبة 3.17%، فيما جاء في المركز الثالث يوسف أوشيش، السكرتير الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، بنسبة 2.16%.

وأفاد شرفي بأن إجمالي الأصوات المعبر عنها للمترشحين الثلاثة بلغ 5,630,196 صوتًا، من أصل 24 مليون ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.

ومن المنتظر أن تحيل اللجنة المستقلة للانتخابات محاضر الفرز إلى المحكمة الدستورية، التي ستبت في أي طعون محتملة خلال 48 ساعة، على أن تعلن النتائج النهائية خلال 10 أيام.

وكانت نسبة التصويت عند إغلاق مكاتب الاقتراع في الثامنة مساءً السبت بالتوقيت المحلي قد بلغت 48.03%، متجاوزة نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة لعام 2019 التي كانت 39.88%.

يُذكر أن هذه الانتخابات هي الثانية التي تُجرى تحت إشراف اللجنة المستقلة للانتخابات، بعد انتخابات 2019، بعدما كانت تُجرى تحت إشراف وزارة الداخلية مع صلاحيات محدودة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.