موقع إسرائيلي: مصر تؤجل وصول سفير تل أبيب الجديد وسط توترات متصاعدة

كشف موقع “إسرائيل 24″، مساء الأحد، أن مصر تماطل بصورة متعمدة في تأخير وصول السفير الإسرائيلي الجديد، أوري روثمان، إلى القاهرة، مما تسبب في بقاء منصب السفير الإسرائيلي في مصر شاغرًا منذ أسبوعين.

وتأتي هذه الخطوة تأتي في ظل توترات بين البلدين تتعلق بمحور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وأوضح الموقع أن السفيرة السابقة أميرة أورون أنهت مهامها وعادت إلى إسرائيل قبل أسبوعين، ولم يحصل السفير الجديد بعد على موافقة مصر.

الموقع نقل عن مصدر إسرائيلي لم يسمه أن “المصريين يماطلون بصورة متعمدة لمعاقبتنا، حتى أنهم لا يدفعون نحو استلام خطاب توصيته للمنصب”.

تداعيات التوترات

وتأتي هذه الإجراءات المصرية في ظل توترات على خلفية تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإبقاء الجيش الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا، وهو ما ترفضه كل من مصر وحركة حماس.

وأشار الموقع إلى أن “آخر ما تريده القاهرة الآن هو صورة لسفير إسرائيلي جديد يستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل احترام”.

تحركات مصرية

وأضاف التقرير أن هناك غضبًا في مصر بسبب الرد الأمريكي على المطالب المصرية للضغط على نتنياهو لسحب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، الذي يتنافى مع اتفاق السلام الموقع بين البلدين عام 1979.

وذكر الموقع أن مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين في مصر يناقشون سيناريوهات للتصعيد، بدءًا من سحب السفير خالد عزمي من تل أبيب إلى دعوة مجلس الأمن لمطالبة إسرائيل بالانسحاب من المحور.