هذا ما قاله شقيق منفذ عملية معبر اللنبي عن الشهيد ماهر الجازي

أكد شادي الجازي، شقيق منفذ عملية معبر اللنبي الشهيد ماهر الجازي، أن أخاه كان مستاء من وضع الأمة الإسلامية، خصوصًا بعد الحرب الإسرائيلية على غزة التي خلفت 40 ألف شهيد على الأقل فضلًا عن عشرات آلاف الجرحى، وهو الأمر الذي قد يكون دفعه للقيام بهذه العملية.

وأشار في لقاء مع إعلام محلي إلى أن العائلة تفاجأت مثل بقية الناس بالخبر، حيث كان يعمل أخوه سائق شاحنة ويعبر في كثير من الأحيان لتفريغ الشاحنة في المعبر، ثم العودة مرة أخرى إلى الأردن، موضحًا أن شعوره بالغيرة تجاه إخوانه في غزة كان محفزًا لقيامه بالعملية.

وقال في حوار مع إعلام محلي “كل إنسان غيور فينا ممكن يتحرك فيه شيء، بسبب القتل وهذه الجرائم اللي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، لذلك بادر (الشهيد بتنفيذ عمليته)، نسأل الله أن يتقبلهم الشهداء”.

وأشار إلى أن السلطات الأردنية لم تتواصل معهم، وأنهم سمعوا بالخبر من وسائل التواصل الاجتماعي وقناة الجزيرة.

وبين أنهم فتحوا بيت عزاء، وسيسمع من حضر من الأردنيين من والد الشهيد الرسالة التي يعبر عنها.

وأكد شادي أن الشهيد ماهر كان متزوجًا ولديه خمسة أطفال، أكبرهم يبلغ عمره نحو 12 عامًا.

أبو عبيدة: نبارك العملية البطولية والنوعية على معبر الكرامة التي نفذها الشهيد الأردني البطل ماهر الجازي أحد أبطال #طوفان_الأقصى#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/9mhxzlYXEL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 8, 2024

وكانت الداخلية الأردنية قالت إن “النتائج الأوليّة للتحقيق تشير إلى أن الحادث عمل فردي”، مشيرة إلى أن “التحقيقات مستمرة للوصول إلى تفاصيل الحادث كافة”.

وفي يوم الأحد، قتل ثلاثة إسرائيليين في الخمسينات من أعمارهم جراء إصابتهم بجروح خطيرة نتيجة إطلاق نار في معبر اللنبي (الملك حسين).

ونفذ العملية ماهر ذياب حسين الجازي، سائق شاحنة من منطقة الحسينية في محافظة معان جنوبي الأردن.