الرقابة التموينية تتحرك.. حملات مكثفة لضبط الأسواق في حلب (شاهد)

كثفت دوريات الرقابة التموينية جولاتها في أسواق مدينة حلب، بهدف ضمان صلاحية المواد الغذائية المعروضة والتأكد من التزام أصحاب المحلات بإشهار الأسعار وفق القوانين التنظيمية.

ونفذت فرق الرقابة التموينية جولات ميدانية مكثفة على أسواق المدينة، شملت محلات الخضار والفواكه، ومحلات اللحوم الحمراء والبيضاء، وكذلك متاجر الألبان والأجبان.

وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من الإعلان الواضح والصريح عن الأسعار، وضمان تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية، إضافة إلى التحقق من صلاحية المواد الغذائية المعروضة للمواطنين.

وأكدت مصادر من مديرية التموين، للجزيرة مباشر، أن الفرق قامت بتوجيه إرشادات لأصحاب المحلات حول تحسين جودة الخدمات والالتزام بالقوانين الناظمة، مع تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين وتحويلها إلى لجان قضائية مختصة.

حماية المواطنين من التلاعب

وقال أحد أصحاب محلات الألبان والأجبان للجزيرة مباشر “زارنا اليوم شباب التموين واطلعوا على الأسعار وصلاحية المواد الغذائية، وقاموا بتزويدنا بإرشادات لتحسين عملنا. هذه خطوة جيدة لضمان حقوق المستهلكين”.

من جهته، أشاد أحد السكان بعمل فرق التموين قائلاً “شاهدنا فرق التموين تدخل إلى المحلات في منطقتنا، وهذا يعكس جهودهم لضبط الأسواق وحماية المواطنين من التلاعب”.

وأكدت مصادر من مديرية التجارة الداخلية، للجزيرة مباشر، أن هذه الجولات تأتي في إطار تشديد الرقابة على الأسواق، خاصة مع ازدياد الطلب على السلع الغذائية.

وشددت المديرية على أهمية تعاون المواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر الخطوط الساخنة المخصصة لذلك، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار.