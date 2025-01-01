السوريون يحتفلون بـ2025 بدون نظام الأسد.. كيف بدت دمشق في ليلة رأس السنة؟ (شاهد)

تجمع مئات السوريين في ساحة باب توما الشهيرة بدمشق للاحتفال بأول ليلة من العام الجديد 2025 في أجواء مليئة بالفرح والأمل بعد سقوط نظام الأسد، ورُفعت أعلام سوريا الجديدة وسط هتافات وأغانٍ ثورية، في مشهد غير مسبوق منذ عقود.

ووضعت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة حواجز أمنية على الطرق المؤدية إلى الساحة، وأغلقت حركة مرور السيارات لضمان أمان المشاركين في الاحتفال.

لحظات تاريخية مع بداية العام الجديد

ومع حلول منتصف الليل، انطلقت الألعاب النارية وأضاءت سماء العاصمة دمشق، وحرص الحاضرون على توثيق هذه اللحظات التاريخية بكاميراتهم، وسط أجواء تعكس التفاؤل بالمرحلة الجديدة.

وقال الناشط السوري طارق البابا “هذه ليست دمشق التي عشتها طوال حياتي. لأول مرة، أشعر أنني أعيش في بلدي، في وطن يخصني أنا وشعبي، وليس ملكًا لعائلة أو حزب. الألعاب النارية في السماء اليوم ليست براميل متفجرة، بل إشارات فرح وحياة”.

وأضاف البابا “عام 2025 ليس مجرد سنة جديدة بالنسبة لنا. إنه بداية جديدة. انتهت أيام الخوف، أيام ‘مين ربك؟’ و’ورقة التعفيش’. لأول مرة، أرى الناس يضحكون، يغنون، ويرفعون أعلام سوريا الجديدة. هذه اللحظات ستبقى في ذاكرتي للأبد”.

أصوات من قلب الاحتفال

وفي ساحة الأمويين، تجمع الآلاف وسط أجواء من الفرح والتفاؤل، حيث علت الهتافات وارتفعت الألعاب النارية، تعبيرًا عن النصر الذي يصفه الكثيرون بأنه “غير مستوعب حتى اللحظة”. وقال أحد المشاركين للجزيرة مباشر “نحتفل بعيد رأس السنة وعيد النصر، هذه لحظات تاريخية لا يمكن وصفها. الهواء نظيف الآن، ودمشق تستعيد بريقها”.

وتحدث مراسل الجزيرة مباشر، من وسط ساحة الأمويين، قائلًا “الأجواء هنا مليئة بالحماس، ازدحام مروري شديد واحتفالات تمتد إلى عدة مناطق في العاصمة. الناس يعبرون عن فرحتهم بانتهاء سنوات القمع والظلم، والعودة إلى حياة طبيعية مليئة بالأمل”.

وقال شاب آخر للجزيرة مباشر “لم نشهد مثل هذه التجمعات منذ عقود. كنا نعيش في خوف دائم، واليوم نحتفل بحرية لم نعرفها منذ عام 1960. الله يرحم شهداءنا الذين ضحوا ليصل وطننا إلى هذا اليوم”.

احتفاء على وسائل التواصل الاجتماعي

وحصد هاشتاغ “2025” انتشارًا واسعًا بين السوريين على مواقع التواصل، حيث عبروا عن آمالهم بمستقبل أفضل لسوريا الجديدة.

وشارك حساب الدفاع المدني السوري، المعروف بـ”الخوذ البيضاء”، تدوينة تعبّر عن مشاعر النصر، مرفقة بصورة ترمز للحرية، قال فيها “عام جديد بدأناه في سوريا بمشاعر النصر بعد سقوط نظام الأسد المجرم. ننهض فيه بوطننا بعزيمة السوريين وإرادتهم لنفض غبار الحرب وإعادة الحياة للمناطق السورية. عام نزرع فيه الأمل بمستقبل نحقق فيه العدالة ونحاسب فيه المجرمين ونعيد إعمار سوريا الحبيبة”.

وكتب محمود الطرب “في مثل هذا اليوم من كل عام كنا نردد: إن شاء الله يسقط النظام العام المقبل. وأخيرًا، تحقق الحلم وسقط النظام. نستقبل العام الجديد بحلة مختلفة، والقادم أجمل”.

وشاركت ليندا بتغريدة قالت فيها “عاشت سوريا وسقطت عصابة الأسد. نتأمل في بداية العام الجديد بناء سوريا على أسس حضارية تليق بتاريخها وتضحيات أبنائها”.

يُذكر أن المعارضة السورية المسلحة سيطرت على دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منهيةً 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد. وفي اليوم التالي، كُلّف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.