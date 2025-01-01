أجنحة الموت.. أبرز حوادث الطيران المروعة التي هزت العالم في 2024 (صور)

شهد عام 2024 سلسلة من الكوارث الجوية المروعة التي هزت العالم، أسفرت عن مئات الضحايا، وأثارت تساؤلات بشأن سلامة الطيران العالمي.

من كوريا الجنوبية إلى البرازيل، ومن كازاخستان إلى اليابان، تنوعت أسباب الحوادث بين الأعطال الفنية والظروف الجوية القاسية والأخطاء البشرية.

وفيما يلي استعراض لأبرز حوادث الطيران في عام 2024، مرتبة حسب فداحة الخسائر البشرية:

كوريا الجنوبية: أكبر كارثة جوية في تاريخ البلاد

في 29 من ديسمبر/كانون الأول، تحطمت طائرة “بوينغ 737-800” تابعة لشركة جيجو إير الكورية الجنوبية أثناء رحلتها الدولية رقم (7 سي 2216) من بانكوك إلى سيول.

أسفر الحادث عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 175 راكبًا، إضافة إلى 4 من أفراد الطاقم، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 179 شخصًا. ويُعَد هذا الحادث الأكثر دموية في تاريخ الطيران الكوري الجنوبي.

البرازيل: حادثان مأساويان يحصدان أرواح العشرات

شهدت البرازيل حادثين مروعين في 2024:

في 11 من أغسطس/آب، تحطمت طائرة من طراز “إيه تي آر-72” تابعة لشركة فويباس خلال رحلتها الداخلية رقم 2283 من كاسكافيل إلى ساو باولو، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 62 شخصًا.

وفي 22 من ديسمبر/كانون الأول، سقطت طائرة خاصة صغيرة من طراز “بايبر بي إيه-42-1000” على متاجر في وسط مدينة جرامادو السياحية، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها العشرة وإصابة 17 شخصًا على الأرض.

كازاخستان: مأساة في سماء آسيا الوسطى

في 25 من ديسمبر/كانون الأول، تحطمت طائرة “إمبراير إي 190” تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان أثناء رحلتها الدولية رقم (جيه 2-8243) من باكو إلى غروزني.

أسفر الحادث عن مقتل 39 شخصًا، بينما نجا 29 آخرون.

نيبال: نجاة الطيار وحده من كارثة جوية

في 24 من يوليو/تموز، تحطمت طائرة ركاب صغيرة من طراز “سي آر جيه-200” تابعة لشركة طيران نيبالية، واشتعلت فيها النيران أثناء إقلاعها من كاتماندو متجهة إلى مطار بوكارا. وأسفر الحادث عن مقتل 18 شخصًا، بينما نجا الطيار وحده.

مالاوي: وفاة نائب الرئيس في حادث طائرة عسكرية

في 10 من يونيو/حزيران، لقي نائب رئيس مالاوي سولوس كلاوس تشيليما و9 آخرون مصرعهم، عندما تحطمت طائرة عسكرية كانوا على متنها أثناء رحلة من ليلونجوي إلى مزوزو.

تايلاند: تحطم طائرة سيسنا يودي بحياة 9 أشخاص

في 23 من أغسطس/آب، تحطمت طائرة “سيسنا كارافان سي 208 بي” على بُعد 100 كيلومتر جنوب شرق بانكوك، أثناء رحلتها الداخلية رقم (تي إف تي 209) من سوفارنابومي إلى ترات، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها التسعة.

إيران: مصرع الرئيس رئيسي في تحطم مروحية

في 19 من مايو/أيار، لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي و6 آخرون مصرعهم، عندما تحطمت مروحية “بيل 212” أمريكية الصنع في منطقة ورزقان الجبلية قرب الحدود مع أذربيجان.

كندا: حادث مأساوي في الأقاليم الشمالية الغربية

في 23 من يناير/كانون الثاني، تحطمت طائرة تابعة لشركة “نورث ويسترن إير” بالقرب من فورت سميث بالأقاليم الشمالية الغربية النائية في كندا، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص ونجاة راكب واحد.

اليابان: تصادم مروع في مطار هانيدا

في 2 من يناير/كانون الثاني، اصطدمت طائرة “إيرباص إيه 350-941” تابعة للخطوط الجوية اليابانية بطائرة أصغر حجمًا تابعة لخفر السواحل على مدرج مطار هانيدا في طوكيو.

نجا جميع ركاب الطائرة الكبيرة البالغ عددهم 379 شخصًا، بينما قُتل 5 من أصل 6 أفراد من طاقم الطائرة الأصغر.

سنغافورة: مطبات هوائية تتسبب في وفاة راكب وإصابة العشرات

في 21 من مايو/أيار، تعرضت طائرة “بوينغ 777-300 إي آر” تابعة للخطوط الجوية السنغافورية لمطبات هوائية شديدة أثناء رحلتها من لندن إلى سنغافورة، مما أسفر عن وفاة راكب يُشتبه في إصابته بأزمة قلبية وإصابة 30 آخرين. واضطرت الطائرة إلى الهبوط في بانكوك.

تلك الحوادث المأساوية تسلط الضوء على أهمية تعزيز إجراءات السلامة في صناعة الطيران العالمية، وضرورة إجراء تحقيقات شاملة لتفادي تكرار مثل تلك الكوارث في المستقبل.