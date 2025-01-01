دراسة تحذر: حذاؤك السميك قد يصبح عدوك أثناء ممارسة التمارين

كشفت دراسة أجرتها جامعة فلوريدا الأمريكية أن ارتداء الأحذية الرياضية ذات النعل السميك أثناء الركض أو ممارسة التمارين يزيد من احتمالات التعرض للإصابات.

وأرجعت الدراسة السبب إلى تأثير النعل السميك على قدرة الرياضي على تقدير موضع قدمه، مما يجعله أكثر عرضة للالتواءات والتمزقات العضلية.

ما البديل؟

وأوصى فريق البحث بضرورة اختيار الأحذية ذات النعل المسطح كبديل صحي، مع الانتقال التدريجي من الأحذية السميكة إلى المسطحة لتجنب الإصابات الناتجة عن التكيف مع الخواص الجديدة.

أهمية اختيار النعل المناسب

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في دورية (Frontiers in Sports and Active Living) وشملت متابعة أكثر من 700 رياضي على مدار 6 سنوات، أن الأحذية السميكة تسبب تذبذبًا في استقرار الرياضيين أثناء استخدام أجهزة السير، مما يزيد من احتمال الإصابات.

وأكدت الدكتورة هيذر فينسنت، رئيسة فريق البحث ومديرة مركز الأداء الرياضي الصحي بجامعة فلوريدا، أن “الحذاء يشكل الوسيط بين القدم والأرض، واختيار النعل المناسب يلعب دوراً كبيراً في تقليل مخاطر الإصابات”.

وأشارت، في تصريحات لموقع “سايتيك ديلي”، إلى أن الدراسة تهدف إلى توجيه الرياضيين لاختيار الأحذية الملائمة لضمان سلامتهم والحفاظ على صحتهم أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية.