سوريا.. إلغاء مادة التربية الوطنية من المناهج الدراسية بسبب “معلومات مغلوطة”

قرر نذير القادري، وزير التربية والتعليم السوري في الحكومة الجديدة، الأربعاء، إلغاء مادة التربية الوطنية من المناهج الدراسية في سوريا للعام الدراسي الحالي، وذلك “لما تحتويه من معلومات مغلوطة ودعاية لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد“.

جاء ذلك وفق ما أوردته الوزارة، الأربعاء، نقلا عن القادري، على قناتها الرسمية بموقع “تلغرام”.

وقال القادري “قررنا إلغاء مادة التربية الوطنية الحالية من المناهج الدراسية والامتحانات لهذا العام، نظرا لما تحتويه من معلومات مغلوطة تهدف إلى تعزيز الدعاية لنظام الأسد المخلوع وترسيخ قواعد حزبه”.

وأوضح القادري أنه سيتم تعويض درجات مادة التربية الوطنية بمادتي التربية الدينية، الإسلامية أو المسيحية، وذلك في إشارة إلى أن درجات مادة التربية الدينية سوف تضاف إلى المجموع العام، وتدخل في مجموع الشهادة الثانوية العامة بفروعها.

يذكر أن القادري، الحاصل على بكالوريوس في اللغة العربية من جامعة دمشق، عمل مديرًا للتفتيش الداخلي في وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ السورية لأكثر من عام، كما كان عضوًا في مجلس التعليم ورئيسًا للجنة التنظيم والإدارة في الوزارة.

سلسلة إجراءات إصلاحية

يأتي قرار القادري ضمن سلسلة إجراءات إصلاحية تقوم بها حكومة تصريف الأعمال السورية، بعد الإطاحة بنظام الأسد.

وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهرب الأسد إلى قاعدة حميميم الروسية على الساحل السوري، ومنها إلى العاصمة الروسية موسكو، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من الحكم الدموي لعائلة الأسد.

وأعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير محافظة إدلب بعد تحريرها من قبضة النظام منذ سنوات، بتشكيل حكومة لتصريف الأعمال خلال المرحلة الانتقالية.