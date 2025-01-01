“وجدت اسمي على الجدار”.. حقوقية سورية تروي تفاصيل مؤثرة عن زيارتها لزنزانة والدها (فيديو)

كشفت الدكتورة فاتن رمضان، رئيسة منظمة “بلا قيود” الحقوقية السورية، عن تجربتها في زيارة زنزانة والدها الذي توفي داخل سجون نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وروت معاناتها الشخصية خلال فترة اعتقالها.

“وجدت اسمي محفورا على الجدار”

ووصفت فاتن خلال مقابلة مؤثرة مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، اللحظات الصعبة التي عاشتها عند دخولها الزنزانة رقم 16 التي سُجن فيها والدها، قائلة “لم أدخل قصدًا لزنزانة بابا. نحن نزلنا لنوثق وضع الزنزانات في المعتقل”. وأضافت أنها وجدت اسمها محفورًا على الجدار بجانب اسم أخيها أنور بيد والدها.

وأوضحت “والدي كان يخاف عليَّ كثيرًا لأني كنت أشتغل في المستشفى الميداني في الزبداني، فكان كاتب اسمي ومتوقع إنهم (قوات النظام) كانوا بدهم يأخذوني”. وأكدت أن رؤية اسمها على الجدار كان دليلًا على أنها وصلت إلى المكان الصحيح.

لحظات موجعة

ووصفت فاتن مشاعرها قائلة “صراحة لحظات كتير موجعة، بس الحمد لله، على الأقل شفنا هذا اليوم اللي انتصرت فيه ثورتنا”.

وعن سبب اعتقالها وعائلتها، أوضحت أنها كانت تشارك في المظاهرات، وأسست نقطة طبية بسيطة تحت بيت أهلها لمساعدة الجرحى. وقالت فاتن التي تنحدر من عائلة كردية “النظام اللي يدعي حماية الأقليات هو من كان يمارس الظلم بحقنا”.

وعن تجربة اعتقالها، قالت “تعذيب الجسد صار واضحًا. إجرام نظام هذا”. وأشارت إلى تعرّضها للضرب والصعق بالكهرباء والتشويه، إضافة إلى الظروف القاسية في السجون مثل الرطوبة العالية ووجود الفئران.

أصعب ما مرت به

وأكدت فاتن أن أصعب ما مرت به كان سماع أصوات التعذيب، قائلة “الموجع أكثر أصوات التعذيب، كنت أسمع الممارسات التي استخدمها النظام على الناس”، مشيرة إلى أن أسباب دخول الناس إلى السجن كانت “تافهة جدًّا”.

وأوضحت أن تلك التجارب المؤلمة دفعتها إلى تأسيس منظمتها الحقوقية “بلا قيود”، مؤكدة أهمية توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها. وقالت “نحن اليوم نسعى لجبر هذا الضرر”.

وختمت فاتن رمضان حديثها بتأكيد أن ذكريات الاعتقال ما زالت تؤثر فيها حتى اليوم، لكنها أبدت عزمها على مواصلة العمل من أجل العدالة في سوريا. وقالت “لن نتوقف عن ملاحقة بشار الأسد ومعاونيه حتى يدفعوا ثمن جرائمهم”.