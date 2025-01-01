مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف هوية منفذ هجوم نيو أورليانز.. وحاكم لويزيانا يعلن حالة الطوارئ

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” الأربعاء، العثور على راية تنظيم الدولة الإسلامية في مركبة منفّذ عملية الدهس في مدينة نيو أورليانز، الأربعاء، مؤكدا أنه مواطن أمريكي يدعى شمس الدين جبار.

وجاء في بيان “إف بي آي” أنه “تم العثور على راية تنظيم الدولة الإسلامية في المركبة، ويعمل المكتب على تحديد ارتباطات المنفذ المحتملة مع منظمات إرهابية”.

كما ذكر بيان “إف بي أي” أنه تم العثور على قنابل يدوية الصنع في شاحنته، وعلى أسلحة وعبوات ناسفة أخرى محتملة في الحي الفرنسي في نيو أورليانز.

وأعرب مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي عن اعتقادهم أن منفذ حادث الدهس في نيو أورليانز ليس “المسؤول الوحيد”، ودعوا الجمهور إلى المساعدة في تعقب شركائه.

وأكد مكتب التحقيقات مقتل سائق الشاحنة، الذي فر بادئ الأمر، بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وقرر حاكم ولاية لويزيانا، وهي الولاية التي تشكل مدينة نيوأورليانز أكبر مدنها، إعلان حالة الطوارئ في المدينة لتمكين الجهات الأمنية من إجراء التحقيق في حادث الدهس في ظروف مناسبة.

“كان عازما على التسبب بمجزرة”

ونقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية عن مصادرها ارتفاع عدد القتلى في عملية الدهس إلى 15 قتيلا، وإصابة 35 شخصا على الأقل بجراح، وذلك بعد أن دهست شاحنة صغيرة حشدا من المحتفلين برأس السنة في الحي الفرنسي في نيو أورليانز.

وأكدت المسؤولة في شرطة المدينة آن كيركباتريك خلال مؤتمر صحفي عقب الهجوم أن سائق الشاحنة حاول “دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص”، وأضافت أنه “كان عازما بشدة على التسبب في مجزرة”.

وقالت آن كيركباتريك “هذا الرجل، الجاني، أطلق النار على عناصرنا من سيارته خلال العملية، وأصيب اثنان منهم وحالتهما مستقرة”.

يذكر أن نيو أورليانز إحدى المدن الأكثر استقطابا للزوار في الولايات المتحدة، ووقع الهجوم قبيل استضافة المدينة مباراة كبرى لكرة القدم الأمريكية بين فريقي جامعتي جورجيا ونوتردام.

تفاصيل عن المشتبه به

وأشارت صحيفة “تلغراف” البريطانية إلى أن أول من كشف عن هوية المشتبه به هي صحيفة “نيو أروليانز” المحلية، التي قالت إنه يبلغ من العمر 42 عاما، ومن ولاية تكساس، وكان يحمل علم تنظيم الدولة الإسلامية عند قيامه بحادث الدهس.

وأشارت “تلغراف” إلى صور، لم يتم التحقق منها، تظهر رجلا على الأرض مغطى بالدماء بجانب الشاحنة المستخدمة في الهجوم، ويرتدي الزي العسكري.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في الموقع إن المركبة المستخدمة في الهجوم كانت شاحنة صغيرة بيضاء من طراز “فورد إف150”.

مواساة بايدن وترامب لأسر الضحايا

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن مواساتهما وتعاطفهما مع المصابين.

وقال بايدن في بيان للبيت الأبيض “أعرب عن مواساتي وتعاطفي مع الضحايا وعائلاتهم الذين كانوا يحتفلون ببساطة بعيد رأس السنة”.

وأضاف بايدن “لا يوجد مبرر للعنف مهما كان نوعه، ولن نتسامح مع أي هجوم على أي من مجتمعاتنا”.

وفي منشور على موقع “تروث سوشيال”، قال ترامب “أعرب عن مواساتنا وتعاطفنا مع جميع الضحايا الأبرياء وأحبائهم، بما في ذلك رجال الشرطة البواسل في نيو أورليانز”.

وأشار ترامب، الذي دعا بشدة خلال حملته الانتخابية إلى الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة، إلى أن منفذ ربما كان مهاجرا.

وأوضح ترامب، في منشوره قائلا “عندما قلت إن المجرمين الذين يدخلون بلادنا أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين لدينا، تم دحض هذا التصريح باستمرار من جانب الديمقراطيين ووسائل الإعلام المزيفة، ولكن تبين أنه صحيح”.