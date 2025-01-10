أسامة حمدان: مقاتلونا لن يلقوا السلاح وأي اتفاق يجب أن يتضمن انسحابا كاملا من غزة (فيديو)

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، الجمعة، أن مقاتلي الحركة ما زالوا صامدين في الميدان ولن يلقوا السلاح، وشدَّد على أن أي اتفاق بشأن غزة يجب أن يتضمن وقفًا للعدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وقال حمدان، خلال كلمة بفعالية في الجزائر، إن المقاومة أسقطت مخططات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال بشكل كامل.

وأشار القيادي في حماس إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 40 ألفًا من الأطفال والنساء، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال للالتزام بما تم التوافق عليه في المفاوضات.

وأضاف حمدان “سنواصل الكفاح حتى نحرر أرضنا ونقيم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس“، لافتًا إلى أن الفلسطينيين ينتظرهم تحدٍّ آخر بعد انتهاء العدوان، يتمثل في مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة المدمر.

وتأتي تصريحات حمدان في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في غزة، إذ تصر حماس على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع شرطًا لأي اتفاق، بينما ترفض إسرائيل هذا المطلب وتصر على مواصلة عملياتها العسكرية.