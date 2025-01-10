الإمارات تعلن تسلّم عبد الرحمن القرضاوي من لبنان

أعلنت السلطات الإماراتية، الخميس، تسلم الشاعر والناشط المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي من لبنان “بناء على طلب توقيف مؤقت صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب”.

وقالت وكالة أنباء الأمارات (وام) إن عبد الرحمن متهم بارتكاب “أعمال من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام”.

وأضافت الوكالة أن عملية التسليم تمت “وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل والقوانين والتشريعات الوطنية لكل من الإمارات ولبنان”، مشيرة إلى أن وزارة العدل الإماراتية قدمت طلب التسليم إلى نظيرتها اللبنانية.

وأكد البيان أن الإمارات “تقف بحزم ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها”، وأضاف أنها “لن تتوانى عن ملاحقة المطلوبين واتخاذ الإجراءات القضائية في حقهم”.

والثلاثاء، أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري، قرار مجلس الوزراء ترحيل عبد الرحمن القرضاوي إلى دولة الإمارات.

وأُوقِف القرضاوي عند وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي عائدًا من سوريا في 29 من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعبد الرحمن يوسف هو شاعر وكاتب مصري، وُلد عام 1970 في مصر، وهو ابن الشيخ الراحل يوسف القرضاوي، الرئيس الأسبق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

ويحمل عبد الرحمن الجنسيتين المصرية والتركية، ويعيش في تركيا ويعمل بها.