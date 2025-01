السودان.. الجيش يعلن السيطرة على مناطق في ولاية الجزيرة والأمم المتحدة تحذر من خطر الجوع

أعلن جنود من الجيش السوداني وقوات (درع السودان)، اليوم الجمعة، سيطرتهم على منطقة “أم القرى” شرقي ولاية الجزيرة وسط البلاد.

وقال الجيش السوداني، أمس الخميس، إنه واصل تقدمه لليوم الثاني على التوالي في الولاية.

وأشار جنود الجيش السوداني وقوات درع السودان المتحالفة معه، إلى أنهم بسطوا سيطرتهم على منطقة أم القرى الواقعة على مسافة 18 كيلو مترا شرقي مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد، بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع.

وأظهرت مقاطع “فيديو” جرى تداولها، انتشار قوات من الجيش والقوات المتحالفة معه في عدد من المرافق الخدمية بالمنطقة المذكورة.

وواصل الجيش السوداني، الخميس، تقدمه لليوم الثاني على التوالي في ولاية الجزيرة (وسط)، معلنا استعادة السيطرة على مدينة الشبارقة وقرى عدة حول مدينة ود مدني مركز الولاية.

ويأتي ذلك بعد معارك مع قوات الدعم السريع، التي تنتشر في المنطقة منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، ويوم الأربعاء، أعلن الجيش استعادة السيطرة على مدينة الحاج عبد الله جنوبي ولاية الجزيرة، بعد معارك مع الدعم السريع.

ونشر الجيش مقطع “فيديو” يظهر عناصره داخل الشبارقة، التي تبعد نحو 30 كيلو مترا من ود مدني، من الناحية الشرقية، وبحسب “الفيديو”، قال قائد لقوات الجيش التي دخلت الشبارقة إن “المدينة حرة، وأطمئن المواطنين بأن المنطقة الواقعة بين الشبارقة وحدود ولاية القضارف (شرق) أصبحت تحت سيطرة الجيش، ويمكن للنازحين أن يعودوا إلى قراهم ومنازلهم”.

وتواصلت، اليوم الجمعة، الاشتباكات المسلحة في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع في مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم، وذكرت (الأناضول) أن اشتباكات وقعت بجبهات عدة في مدينة بحري خاصة مع تقدم الجيش في المنطقة.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف إبريل/نيسان 2023، حربا خلّفت عن أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

من ناحية أخرى، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليوم الجمعة إن نحو 3.2 ملايين طفل دون الخامسة يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد في السودان الذي يشهد حربا عنيفة.

وأوضحت إيفا هيندز مسؤولة الاتصال في فرع السودان لمنظمة (يونيسف) “من هذا العدد، يتوقع أن يعاني 772 ألف طفل من سوء التغذية الحاد”، فيما أفاد تقييم مدعوم من الأمم المتحدة الشهر الماضي بأن المجاعة باتت منتشرة في بعض مناطق البلاد.

“A fraction of the children in need in Sudan.”

Our Representative Sheldon Yett from the📍Adre border crossing in Chad – with life-saving nutrition supplies for 12,000 children in #Darfur.

We need safe, sustained & unimpeded access to reach the most vulnerable children in #Sudan. pic.twitter.com/8KUp4qZfRM

— UNICEF Sudan (@UNICEFSudan) January 8, 2025