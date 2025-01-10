فصائل فلسطينية تتبنى عملية مشتركة أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين (فيديو)

تبنت 3 من فصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها المشتركة عن عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الفندق بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان مشترك صدر الخميس، أعلنت كل من كتائب عز الدين القسام – الجناح العسكري لحركة (حماس) – وسرايا القدس – الذراع المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي – وكتائب شهداء الأقصى، أن العملية التي وقعت يوم الأحد الماضي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، من بينهم ضابط في شرطة الاحتلال، إضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

وأوضح البيان أن المقاومين تمكنوا من تنفيذ العملية بنجاح والانسحاب بأمان، وكشفت كتائب القسام عن دور الشهيد القائد جعفر أحمد دبابسة في التخطيط لهذه العملية، واصفة إياه بـ”العقل المدبر” وراء هذه العملية “البطولية”.

وأكدت الفصائل الثلاثة أن هذه العملية المشتركة تأتي في إطار الرد على ما وصفته بـ”مجازر العدو المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية”، مشددة على أن “العمليات المشتركة القادمة ستكون أبلغ رسائل التآلف والترابط بين فصائل المقاومة المختلفة”.

والاثنين، أفادت هيئة البث العبرية (رسمية) بمقتل 3 إسرائيليين، هم رجل وسيدتان، في إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أن سيارة عابرة أطلقت النار على سيارتين وحافلة كان بداخلها إسرائيليون.