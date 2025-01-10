تحطم طائرة أثناء هبوطها في البرازيل واشتعال النيران بها (فيديو)

تحطمت طائرة من طراز (Cessna 525) بعد أن انفجرت في مطار أوباتوبا بالبرازيل أثناء هبوطها، حيث تجاوزت المدرج واشتعلت فيها النيران، بحسب تقارير إخبارية محلية.

وذكرت التقارير أن الطائرة انفجرت عقب انحرافها عن مسارها وتجاوزها نهاية المدرج في مطار بالبرازيل، أمس الخميس، وأفادت مصادر إعلامية بأن الطائرة انفجرت في المطار أثناء هبوطها، حيث تجاوزت المدرج واشتعلت بها النيران.

وتحطمت الطائرة الصغيرة في أوباتوبا، على الساحل الشمالي لمدينة ساو باولو، صباح الخميس، وأكدت حكومة المدينة وقوع الحادث.

انفجرت ولم تتوقف

وأظهر مقطع “فيديو” اللحظة التي غادرت فيها طائرة صغيرة على متنها 4 ركاب وطيار، حيث انفجرت ولم تتوقف إلا عندما سقطت في البحر على شاطئ في أوباتوبا.

ووثق مقطع “فيديو” لحظة انفجار الطائرة، الذي أسفر عن مقتل قائد الطائرة ونجاة الركاب الأربعة الآخرين، إضافة إلى إصابات وسط بعض الأشخاص الذين كانوا قرب مكان الحادث.

وسجلت “كاميرا” أمنية اللحظة التي غادرت فيها الطائرة المدرج بسرعة كبيرة وانفجرت، وهي تحاول الهبوط، وكانت الرحلة قد غادرت من مطار مينيروس المحلي في غوياس.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية، أنه تم إنقاذ الركاب الأربعة، وهما شخصان بالغان وطفلان وهم أحياء، فيما لقي قائد الطائرة حتفه، وتعرض شخص آخر كان يمر وقت الحادث لإصابة في قدمه.

وقالت إن الجو كان ممطرًا وقت وقوع الحادث وكان المدرج مبللًا، وبعد الهبوط تجاوزت الطائرة المدرج، وعبرت السياج وتوقفت في البحر. كانت أوباتوبا واحدة من المدن التي شهدت أعلى كمية من الأمطار في الولاية في آخر 24 ساعة، وفقًا للدفاع المدني في ساو باولو.