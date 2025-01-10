شاهد: لحظة استهداف قناص إسرائيلي للمصور سائد نبهان في النصيرات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجمعة، ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 203، بعد استشهاد المصور الصحفي سائد صبري نبهان.

وأظهرت مقاطع متداولة لحظة استهداف قوات الاحتلال للصحفي نبهان وآخرين بشكل مباشر أثناء تغطيتهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضح المكتب في بيان أن نبهان، الذي يعمل مصورًا لقناة الغد الفضائية، استشهد برصاص قناص إسرائيلي أثناء تغطيته الأحداث في منطقة المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأدان المكتب الإعلامي بشدة ما وصفه بـ”استهداف وقتل واغتيال” الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل المؤسسات الصحفية في العالم إلى إدانة هذه الجرائم التي وصفها بـ”الممنهجة” ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في غزة.

"يرفع حصيلة الصحفيين إلى 203 شهداء".. لحظة وداع الصحفي سائد نبهان بعدما استهدفه قناص إسرائيلي وسط #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/zKcbiqEcYy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 10, 2025

وحمَّل البيان الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عما يجري في غزة، وطالب “المجتمع الدولي والمنظمات ذات الصلة بالعمل الصحفي بإدانة جرائم الاحتلال وملاحقة مرتكبيها في المحاكم الدولية”.

كما دعا البيان إلى “ممارسة ضغوط فعالة لوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية الصحفيين والإعلاميين في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة خاصة”.

يُذكر أن الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدت إلى استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم عشرات الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.