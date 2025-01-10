شاهد: الإدارة السورية الجديدة تنظم عرضا عسكريا في مدينة جبلة بريف اللاذقية

شهدت مدينة جبلة في ريف اللاذقية السوري، الجمعة، مسيرًا عسكريًّا نظمته إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام.

وأظهرت لقطات وثقتها الجزيرة مباشر مشاهد من المسير العسكري، حيث برزت آليات عسكرية تتقدم طوابير من أفراد يرتدون الزي العسكري.

ويأتي هذا الاستعراض العسكري في وقت تشهد فيه سوريا تحولات أمنية وسياسية متسارعة، وسط محاولات النظام الجديد لإحكام قبضته في جميع المناطق وملاحقة فلول نظام بشار الأسد المخلوع.

يُذكر أن مدينة جبلة، الواقعة على الساحل السوري، كانت تُعَد من المعاقل الرئيسية للنظام السابق، وقد شهدت في الآونة الأخيرة تحركات أمنية متزايدة في محاولة لضبط الأوضاع الداخلية.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت الفصائل السورية المسلحة سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.