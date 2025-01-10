وزير الخارجية التركي: لا مطامع لتركيا في أي جزء من الأراضي السورية

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن بلاده لا مطامع لها في أي جزء من الأراضي السورية بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد.

وقال خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول “لا مطامع لتركيا في أي جزء من الأراضي السورية”.

كما أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن بلاده لديها القوة والقدرة والعزم للقضاء على جميع التهديدات الموجهة إليها، في معرض حديثه عن تنظيم (بي كي كي/واي بي جي) بسوريا.

وفي السياق، شدد فيدان على أن تركيا لا تعير اهتماما للدول التي تتخفى خلف الولايات المتحدة في “إشارة إلى فرنسا”، من أجل تعزيز مصالحها في سوريا.

ورأى وزير الخارجية التركي فيدان خلال المؤتمر الصحفي أن فرنسا لا تأخذ بالاعتبار أمن تركيا بشأن قضية الجهاديين الأجانب في سوريا.

وردا على سؤال حول سياسة فرنسا بشأن الجهاديين المعتقلين في سوريا، قال فيدان “لديهم سياسة لا تقوم على إعادة السجناء من أعضاء تنظيم الدولة إلى بلدهم.. لا يأبهون لأمننا.. يعطون الأولوية دائما لمطالبهم الخاصة”.

وزير الخارجية التركي:

– تركيا لديها القوة والقدرة والعزم للقضاء على جميع التهديدات الموجهة إليها

– عضوية الاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لنا في تركيا

– سنعمل على تطوير علاقتنا مع الإدارة الأمريكية الجديدة من أجل تحقيق السلام والأمن بالمنطقة#الجزيرة_مباشر #تركيا pic.twitter.com/U0Ht1Kih6O — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 10, 2025

قضايا إقليمية

وفي الشأن الفلسطيني قال الوزير فيدان إن “ترك الفلسطينيين من دون دولة أو أرض أو وطن لا يمكن قبوله على الإطلاق”.

وقال وزير الخارجية التركي “ننتظر من الإدارة الأمريكية الجديدة أن تقوم بتطوير العلاقات معنا وإيجاد حل دائم للوضع في الشرق الأوسط”.

وفيما يخص الموقف الروسي من تطورات الأوضاع في سوريا، قال إن روسيا اتخذت قرارا عقلانيا جدا بوقف دعم الأسد في سوريا، وكان بوسعها استخدام قدراتها العسكرية.

وعن تطورات الأوضاع في السودان، قال وزير الخارجية التركي إنه “لا بد من وسيط لحل الخلاف في السودان، لأن الحرب الأهلية هناك تسببت في مقتل المدنيين وتشريد الملايين”.

العلاقات مع إيران

وفيما يتعلق بعلاقات بلاده مع إيران، قال وزير الخارجية التركي “اعتقد أن إيران ستقوم بتغيير سياساتها في المنطقة وستكون بناءة أكثر”، وأضاف “نريد استمرار علاقاتنا الجيدة مع إيران ونتنظر دعمهم في محاربة المنظمات الإرهابية”.