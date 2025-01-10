“يريد أن نلتقي ونحن بصدد ترتيب ذلك”.. ترامب يحضّر لعقد لقاء مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أمس الخميس أنه يحضّر لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لإنهاء” الحرب في أوكرانيا، وأعلن أنه يجري الترتيب لعقد اجتماع معه، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا للمحادثات.

وقبيل اجتماع مع حكام جمهوريين في مقر إقامته في مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، قال ترامب في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “إنه يريد أن نلتقي، ونحن بصدد ترتيب ذلك”.

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب قائلا “الرئيس بوتين يريد أن نلتقي، حتى إنه قال ذلك علنا.. ويجب علينا أن ننهي هذه الحرب التي تمثل فوضى حقيقية”.

“مستعد للقاء ترامب في أي وقت”

وخلال جلسة أسئلة وأجوبة متلفزة سنوية في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال بوتين إنه مستعد للقاء ترامب “في أي وقت” وأضاف “إذا التقينا يوما الرئيس المنتخب ترامب، فأنا متأكد من أنه سيكون لدينا الكثير لنتحدث عنه”.

وقد وعد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في أوكرانيا “خلال 24 ساعة”، ودعا إلى “وقف فوري لإطلاق النار” وإلى إجراء محادثات.

ويخشى الأوروبيون والأوكرانيون من أن يُجبر ترامب كييف على تقديم تنازلات كبيرة وأن يوفر فرصة للكرملين لتحقيق نصر جيوسياسي.

وفي ظل رئاسة الديمقراطي جو بايدن، كانت الولايات المتحدة الداعم الرئيس لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير/شباط عام 2022، وقدمت أكثر من 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية.

العلاقات مع أوكرانيا في عهد بايدن

ومنذ بدء الغزو الروسي، تعهدت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بتقديم أكثر من 175 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، أكثر من 60 مليارا منها في صورة مساعدات أمنية.

إلا أنه من غير المؤكد ما إذا كانت المساعدات ستستمر بالوتيرة نفسها في عهد ترامب بعد تسلمه الرئاسة في 20 من الشهر الجاري، والذي يقول إنه يريد إنهاء الحرب بسرعة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق الخميس إن بوتين سيرحب برغبة ترامب في إجراء اتصالات لكن حتى الآن لم تقدَم طلبات رسمية، وأضاف أنه سيكون من الأنسب انتظار تولي ترامب منصبه أولا.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ترامب “يمكن أن يضطلع بدور حاسم في تحديد نتيجة الحرب المستمرة منذ 34 شهرا مع روسيا وأن يساعد في وقف بوتين”.