14 طبيبا يصلون إلى غزة ضمن وفد من منظمة رحمة حول العالم (فيديو)

وصل 14 طبيبا من تخصصات وجنسيات متعددة إلى قطاع غزة ضمن وفد منظمة “رحمة حول العالم” لتقديم المساعدة الطبية لمستشفيات القطاع، في ظل شح الإمكانات الطبية بسبب الحرب الإسرائيلية والحصار المفروض على غزة.

وقال شادي ظاظا، مؤسس منظمة (رحمة حول العالم) من أمام مجمع ناصر الطبي الحكومي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إن الوفد يتكون من 14 طبيبا، منهم 12 جراحا من مختلف التخصصات.

وأشار في حديث للجزيرة مباشر، إلى أن التخصصات تشمل، الجراحة العصبية والعامة إضافة إلى اختصاصات أخرى، مشيرا إلى أنهم يحاولون تغطية الحالات الحرجة التي يترقب خروجها من القطاع.

وقال مؤسس منظمة (رحمة حول العالم) إن منظمته تعمل جاهدة دوما لتقديم المساعدة إلى غزة في ظل الوضع الصحي المتهالك، لكنه أوضح أن هناك دائما تقليصا بنسبة تصل إلى 50% لأعداد الوفود الطبية التي تصل القطاع كل أسبوعين تقريبا.

وأكد أن ذلك ينتج عنه دخول 15 طبيبا كحد أقصى في أغلب الأحيان، موضحا أنه عدد قليل مقارنة بالواقع المؤلم الذي يحتاج إلى دخول آلاف الأطباء، وليس العشرات فقط.

“لنا الشرف أن نكون من الشهداء”

وكان من بين الأطباء الذين وصلوا إلى القطاع طبيب التخدير الأمريكي من أصول سورية (عمر ملص) الذي أكد للجزيرة مباشر أنه جاء لتقديم المساعدة الطبية لأهالي غزة رغم معرفته بالمخاطر، وأضاف “لا أخاف، ولنا الشرف أن نكون من شهداء أهل غزة“.

أما طبيب الأطفال محمد صالح، أحد أعضاء الوفد الطبي، قال، إنه لا يوجد مكان في العالم أسوأ وأصعب على صغار السن، أكثر من قطاع غزة، لافتا إلى أنه فور تلقيه الموافقة من مؤسسة “رحمة حول العالم” للسفر إلى القطاع حزم أمتعته دون تردد.