6 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة بطائرة مسيَّرة على بلدة طيردبا جنوبي لبنان الجمعة، أسفرت عن استشهاد 6 أشخاص، في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيَّرة إسرائيلية استهدفت سيارتين في طيردبا التابعة لقضاء صور بمحافظة الجنوب.

وأضافت أن سيارات إسعاف توجهت إلى المكان المستهدف بالغارة، حيث نقلت “6 شهداء ومصابَين اثنين إلى مستشفيات صور”.

من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن الغارة استهدفت “إرهابيين” كانوا يقومون بتحميل شاحنة بأسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مدعيًا أن العملية تمت “وفقًا لتفاهمات وقف إطلاق النار” وأنه سيواصل العمل ضد ما وصفه بـ”أي تهديد لدولة إسرائيل ومواطنيها”.

وتأتي هذه الغارة في ظل اتفاق هش لوقف إطلاق النار منذ 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنهى جولة من القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله بدأت في 8 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تتحول إلى مواجهة واسعة في 23 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وحسب إحصاءات رسمية لبنانية، ارتكبت إسرائيل 441 خرقًا لوقف إطلاق النار حتى نهاية يوم الخميس، بذريعة التصدي لما وصفته بـ”تهديدات من حزب الله“. وأسفرت تلك الخروق عن 34 شهيدًا و41 جريحًا حتى يوم الجمعة.

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي على لبنان أسفر عن استشهاد 4065 شخصًا وإصابة 16666 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وفق إحصاءات رسمية.