أول تعليق لحميدتي بعد خسارة “الدعم السريع” مدينة ود مدني

علَّق قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي) على سيطرة الجيش السوداني على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، مؤكدًا أن قواته خسرت جولة لكنها لم تخسر المعركة.

وقال حميدتي في تسجيل صوتي نشره عبر حسابه على تلغرام “الحرب فر وكر، واليوم خسرنا جولة ولم نخسر المعركة”، مضيفًا أن “الجيش يخوض حرب جبناء”.

وأشار قائد قوات الدعم السريع إلى طول أمد الصراع، قائلًا “عند بداية الحرب منحونا أربعة أيام، والآن نقاتلهم منذ 21 شهرًا”، في إشارة إلى استمرار المواجهات منذ منتصف إبريل/نيسان 2023.

وتحدَّث حميدتي عن التحديات التي واجهتها قواته، خاصة في مواجهة سلاح الجو، قائلًا “ليس هناك رجل في العالم يستطيع أن يثبت أمام الطيران”. وأضاف “في الأيام الأولى واجهتنا صعوبة مع سلاح الجو، لكن في النهاية تأقلمنا مع الأمر”.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه السودان تطورات ميدانية متسارعة، مع استمرار المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة من البلاد.

مستشار حميدتي: “حرب وجودية”

بدوره، علَّق مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، على خسارة مدينة ود مدني، وقال إن خسارة معركة لا تعني خسارة الحرب.

وشدَّد طبيق، في مقطع فيديو نشره على منصة إكس، على أن قوات الدعم السريع “ستنتصر حتمًا، حتى لو استمرت الحرب مئة عام”، داعيًا أفراد قواته إلى عدم الشعور بالانهزام جراء خسارة معركة واحدة، مشيرًا إلى أن القضية لا تزال قائمة.

إلى كل الاشاوس : سننتصر ولو استمرت هذه الحرب لمدة الف عام 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/vsOFEtZEe6 — الباشا طبيق (@Elbashatbaeq) January 11, 2025

وأكد طبيق في رسالته “نحن ماضون قدمًا بنفس العزيمة والحماس، مؤمنين بالنصر بفضل الله”، وأضاف “علينا أن نواصل التقدم برؤوس مرفوعة”.

ووصف طبيق الصراع الدائر في السودان بأنه “حرب وجودية”، قائلًا “إما أن نحيا على الأرض بكرامة، أو نُدفن في باطنها شهداء”.

وتأتي تصريحات طبيق بعد سيطرة الجيش السوداني على مدينة ود مدني، في تطور ميداني مهم منذ اندلاع القتال بين الطرفين.

وتستمر المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف إبريل 2023، متسببة في وقوع آلاف الضحايا ونزوح الملايين، وسط تزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان.