الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراض صاروخ واحد أُطلق من جنوب قطاع غزة، وذلك عقب تفعيل التنبيهات في منطقة معبر كرم أبو سالم.

وأكد جيش الاحتلال أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من التصدي للصاروخ عند الساعة 11:02 صباحًا، دون الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات.

ورغم 15 شهرا من الحرب والحصار الخانق، تكررت في الأسابيع الأخيرة عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع.

وكان جيش الاحتلال طلب من عشرات آلاف الإسرائيليين سكان المستوطنات المحاذية لغزة إخلاء منازلهم مع بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين يقيمون في فنادق موزّعة على أنحاء مختلفة من إسرائيل على نفقة الحكومة الإسرائيلية، بانتظار السماح لهم بالعودة إلى منازلهم.