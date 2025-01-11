الجيش السوداني: قواتنا تتقدم في مدينة ود مدني وسط السودان

قال الجيش السوداني إن قواته تتقدم بثبات في محور مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، وذلك بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

وأضاف الجيش السوداني على “فيسبوك” أن “القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى تتقدم بثبات في محور مدينة مدني ولاية الجزيرة وتكبد مليشيا آل دقلو المتمردة الإرهابية خسائر كبيرة -محور مدينة مدني- 11 يناير 2025″، على حد وصفه.

وأظهرت مقاطع “فيديو” دخول قوات الجيش والقوات المتحالفة معه لعدد من المواقع بالمدينة بينها جسر حنتوب الرابط بين شرقي مدينة ود مدني وغربيها.

قوات الصمود والكرامة من القوات المسلحة والقوة المشتركة والمقاومة الشعبية تقتحم أسوار البؤس والعدوان وتحرر الجزيرة . حاضرتها ود مدني حرة free land , ستصبح شرفا وعظما لضحايا ود النورة والآخرين من ابناء السودان ، هروب المجرمين ويتبعهم الآخرون من المغتصبين . — Mini Minawi | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) January 11, 2025

السيطرة على “كبري” حيوي

وكان قائد قوات العمل الخاص بولاية سنار في السودان (فتح العليم الشوبلي) قال إن الجيش سيطر على الناحية الشرقية لجسر حنتوب الرابط بين شرقي مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وغربها.

وأشار الشوبلي في منشور عبر “فيسبوك”، إلى أن القوات المسلحة ضيّقت الخناق على قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة من الاتجاهات كلها.

وأمس الجمعة، أعلن جنود من الجيش السوداني وقوات (درع السودان) المتحالفة معه، سيطرتهم على منطقة “أم القرى” شرقي ولاية الجزيرة وسط البلاد.

وقال الجيش السوداني، الخميس، إنه واصل تقدمه لليوم الثاني على التوالي في الولاية الغنية التي تقع وسط السودان، معلنا استعادة السيطرة على مدينة الشبارقة وقرى عدة حول مدينة ود مدني مركز الولاية.

يأتي ذلك بعد معارك مع قوات الدعم السريع، التي تنتشر في المنطقة منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، فيما أعلن الجيش، الأربعاء، استعادة السيطرة على مدينة الحاج عبد الله جنوبي ولاية الجزيرة، بعد معارك مع الدعم السريع.

معارك ضارية مع الدعم السريع

وقال جنود من الجيش وقوات درع السودان المتحالفة معه، إنهم بسطوا سيطرتهم على منطقة أم القرى الواقعة على مسافة 18 كيلو مترا شرقي مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد، بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع.

وأظهرت مقاطع “فيديو” جرى تداولها، انتشار قوات من الجيش والقوات المتحالفة معه في عدد من المرافق الخدمية بالمنطقة المذكورة.