شاهد: لحظة إطلاق سراح معتقلين في ود مدني بعد سيطرة الجيش السوداني على المدينة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظات إطلاق سراح معتقلين في ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، عقب سيطرة الجيش السوداني على المدينة.

وتُظهر المشاهد المتداولة أشخاصًا يبدو عليهم الإعياء الشديد، بعضهم ممدَّد على الأرض، وهم يكبّرون فرحًا باستعادة حريتهم.

ويأتي هذا التطور في أعقاب إعلان الجيش السوداني، اليوم السبت، استعادة السيطرة على ود مدني بعد نحو عام من خضوعها لسيطرة قوات الدعم السريع.

وكان القائد الميداني الرائد بسام أبو ساطور قد أعلن في مقطع فيديو نُشر عبر الصفحة الرسمية للجيش على فيسبوك “نحن الآن داخل مدينة ود مدني، وقوات الدعم السريع فرت من المدينة”. وأكدت هذه المعلومات قوات “درع السودان” المتحالفة مع الجيش في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية.

كما وثقت مقاطع أخرى احتفالات الجيش والقوات المتحالفة معه داخل ود مدني، بمشاركة قائد “درع السودان” أبو عاقلة كيكل.

وكانت قوات تابعة لـ”الدعم السريع”، بقيادة أبو عاقلة كيكل حينها، قد سيطرت في ديسمبر/كانون الأول 2023 على مدن بولاية الجزيرة من بينها ود مدني.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي“، حربًا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما يؤكد بحث لجامعات أمريكية أن إجمالي القتلى يصل إلى نحو 130 ألف شخص قُتلوا بشكل مباشر وغير مباشر.