بينهم سودانيون.. الإدارة الأمريكية تتيح لنحو مليون مهاجر البقاء لمدة 18 شهرا إضافيا في البلاد

أعلنت الإدارة الأمريكية، الجمعة، أنه سيتاح لنحو مليون مهاجر من السلفادور والسودان وأوكرانيا وفنزويلا البقاء بشكل قانوني في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا إضافيًا.

وقالت في بيان “أعلنت وزارة الأمن الداخلي، عن تمديد وضع الحماية المؤقتة للسودان لمدة 18 شهرًا، ويأتي هذا التمديد بسبب النزاع المسلح المستمر والظروف الاستثنائية والمؤقتة التي تستمر في منع الأفراد من العودة بأمان”.

NEW: DHS announced today the extension of Temporary Protected Status- (TPS) for Sudan for 18 months. This extension is due to ongoing armed conflict and extraordinary and temporary conditions that continue to prevent individuals from safely returning. Read more:… pic.twitter.com/3gznongAZp — Homeland Security (@DHSgov) January 10, 2025

“نظام الحماية الخاص”

وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها ستمدد طوال هذه المدة نظام الحماية الخاص الذي يشمل 232 ألف شخص من السلفادور و1900 سوداني و600 ألف فنزويلي و103700 أوكراني.

ويأتي هذا الإعلان قبل 10 أيام من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي تعهد تنفيذ خطة طرد جماعية لمهاجرين بعد تسلمه السلطة.

ويُمنح هذا الوضع الخاص للأشخاص الذين لا يمكن ضمان سلامتهم إذا عادوا إلى وطنهم، بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية، أو لأسباب “استثنائية” أخرى.

وحاول ترامب إلغاء هذا البرنامج خلال ولايته الأولى (2017-2021)، لكنه لم ينجح.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إنه سيتاح للسلفادوريين الذين يستفيدون من هذا النظام الخاص لأسباب بيئية، إعادة التسجيل في مارس/آذار والبقاء في الولايات المتحدة حتى سبتمبر/أيلول عام 2026.

الحرب المدمرة في السودان

ويتمتع السودانيون بهذا الحق نظرا لمعاناة بلادهم من حرب مدمرة منذ 20 شهرا، ويسري هذا الوضع على الأوكرانيين منذ تعرض بلادهم للهجوم الروسي في فبراير/شباط 2022.

أما بالنسبة للفنزويليين، فقد تم تمديد وضعهم الخاص بسبب “الوضع الإنساني الخطر الذي لا تزال بلادهم تشهده، بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية في ظل النظام اللاإنساني لنيكولاس مادورو”، الذي أدى اليمين الدستورية، الجمعة، لولاية رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات، بحسب وزارة الأمن الداخلي.

وندّدت الولايات المتحدة بما سمته “مهزلة” تنصيب مادورو، وفرضت عقوبات جديدة على كراكاس.